Censo 2022: la mitad de las marplatenses en edad reproductiva no tienen hijos

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) reveló que prácticamente la mitad de las mujeres de General Pueyrredon en edad reproductiva no tiene hijos, en una estadística que se encuentra bastante por debajo del promedio nacional y provincial.

Los datos surgen de un nuevo informe que el organismo nacional brindó en base al proceso de datos del Censo 2022, en este caso sobre “Fecundidad”. Allí se reflejó que no tuvieron hijos vivos al nacer 84.138 de las 171.597 mujeres de entre 14 y 49 años que habitaban en General Pueyrredon al momento del Censo. Ello representa el 49,03% de la población. En tanto, también se informó la división hacia el interior del 50,97 que sí tuvo hijos: 27.693 (16,13%) tuvieron un hijo, 32.967 (19,21%) dos hijos, 15.021 (8,75%) tres hijos, 6.300 (3,67%) cuatro hijos y las restantes 5.478 (3,19%) tuvieron cinco o más hijos.

Según aclaró el Indec, la fecundidad de una mujer se traduce en términos del número de hijas e hijos nacidos vivos que ha tenido durante su período fértil, entre los 14 y los 49 años. La información que se difunde abarca todas las hijas y los hijos nacidos vivos tenidos por cada mujer hasta la fecha del Censo, y que fuera relevada a partir de la pregunta 35 del cuestionario censal de población.

Las cifras locales se encuentran proporcionalmente bastante por debajo de las registradas a nivel nacional y provincial. Por caso, en Argentina el 42,5% de las mujeres en edad reproductiva no tenían hijos, mientras que en la provincia de Buenos Aires ascendía al 43,8%. Las diferencias también se percibían en la tasa de fecundidad: en General Pueyrredon había un promedio de 1,2 hijos por mujeres, mientras que en Nación y Provincia subía a 1,4 en ambos casos.

Las estadísticas comparativas del Indec arrojan una disminución de la fecundidad en Argentina en los últimos 20 años: en el Censo de 2001 la tasa era de 1,7 hijos por mujer, cayendo a 1,5 en el siguiente censo, el de 2010. Ello representa una caída del 17,64% entre 2000 y 2022, una comparación que no puede realizarse a nivel municipal, ya que en los anteriores censos las cifras no parecen disgregadas según distrito.

En tanto, en el Censo 2022 General Pueyrredon aparece entre los ocho distritos con mayor porcentaje de mujeres sin hijos. El ranking lo encabeza Vicente López con 56,60%, seguido por San Isidro (52,82%), La Plata (52,25%), Morón (51,88%), Bahía Blanca (51,01%), General Guido (49,65%) y Tres de Febrero (49,54%). Las diferencias entre los 24 distritos del conurbano y del interior son insignificantes, con el 43,68% y 43,97%, respectivamente.

Además, General Pueyrredon está entre los 13 distritos con menor tasa de fecundidad, en un listado nuevamente encabezado por Vicente López (0,9 hijos por mujer), Le siguen Morón (1,0); con 1,1 aparecen Ituzaingó, San isidro, Bahía Blanca y La Plata; y con 1,2, al igual que General Pueyrredon, están Avellaneda, General San Martín, Lanús, General Pueyrredon, Puan, Saavedra y Tandil.

Las estadísticas según grupos de edad

El informe del Indec muestra la situación según grupos quinquenales de edad, donde se observa la evolución del porcentaje de mujeres con y sin hijos conforme mayor es la edad. Las menores de 14 años con hijos son el 0,5% de esa población, un promedio que sube al 3,4% entre las de entre 15 y 19 años. El detalle arroja situaciones particulares llamativas: al momento del Censo había tres menores de 14 años con tres hijos y 22 mujeres de entre 15 y 19 años con cinco o más hijos.

Entre las mujeres de 20-24 el promedio de las que habían tenido hijos vivos al nacer ya escalaba al 19,2%, con un 40,6% entre las de 25 y 29 años, y un marcado salto al 60,3% entre las de 30 y 34 años. A su vez, subía al 75,2% entre 35 y 39 años, al 83,5% entre las de 40 y 44 años, y, finalmente, cerraba en 85,0% entre las mujeres de 45 y 49 años.

Porcentaje de mujeres de 14 a 49 años en viviendas particulares por tenencia de hijas e hijos nacidos vivos, según grupo de edad. Total General Pueyrredon. Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2022 del indec.

Respecto a la tasa de fecundidad, es decir hijos vivos al nacer por mujer, la evolución va de 0,0 a los 14 años, 0,1 entre 15 y 19 años, 0,3 entre 20 y 24 años, 0,8 entre 25 y 29 años, 1,3 entre 30 y 34 años, 1,7 entre 35 y 39 años, 2,0 entre 40 y 44 años, y, por último, 2,2 entre 45 y 49 años.

Por último, entre los cuadros brindados por el Indec en uno se puede observar que el promedio de mujeres con hijos es mucho menor entre la población económicamente inactiva, es decir, quienes no buscan trabajo. El 62,8% de este grupo no tenía hijos, mientras que cae al 42,90% entre quienes integran la población económicamente activa (tienen o busca trabajo). En tanto, el 41,05% de las mujeres ocupadas no tienen hijos, mientras que el 55,1% de las desocupadas no tienen.

. Promedio de hijas e hijos nacidos vivos por mujer de 14 a 49 años en viviendas particulares, según grupo de edad. Total General Pueyrredon. Fuente: elaboración propia en base a Censo 2022 del Indec.

Igualmente, no se pueden sacar conclusiones tajantes ya que el indec no dio esta información segmentada por grupos de edad, lo que podría dar mayores precisiones sobre la vinculación entre fecundidad y población económicamente activa. Esto se debe a que, como se reflejó en otro informe reciente, la desocupación y la población económicamente inactiva es mayor a menor edad, precisamente en los grupos que menos hijos tienen.