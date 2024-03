Despidos en Anses: 18 personas se quedaron sin trabajo y cerraron oficinas

Se "perciben" los despidos porque, en una situación de desidia laboral, no hubo una comunicación oficial para los 18 trabajadores que vivieron el mal momento esta mañana. Entraron a su lugar de desempeño y no pudieron ingresar al sistema para hacer su tarea, entendiendo que la peor de las noticias ahora les tocó a ellos.

"Llegamos a la oficina y no pudimos fichar ni conectarnos a las computadoras. Entre todas los oficinas somos más o menos unos 18 compañeros despedidos de la ciudad y entendemos que van a seguir cayendo más telegramas de despido. Nuestro gremio calcula unos 1.390 compañeros despedidos en todo el país", le explicó a 0223 María Santamaría, una de las trabajadoras despedidas.

En la sede Oeste del Anses se concentraron la mayoría de los despidos. "Tenemos mucha preocupación, sobre todo, por esta oficina que fue abierta hace muy pocos meses. Atiende a los barrios Regional, Pueyrredón, Don Emilio, Belgrano y José Hernández. Es totalmente injusto esta motosierra que están pasando. En Anses todos nos conocen: somos los que los jubilamos, los que les cargamos los nacimientos a los pibes, los que les hacemos las becas Progresar y hoy nos quedamos sin trabajo generando que 30.000 familias de este barrio no puedan venir a hacer estos trámites", profundizó Santamaría.

Por su parte, Julieta Pampin quien también fue despedida, dijo: "Hoy estamos todos de asamblea permanente hasta que esta situación se resuelva. Lo que estamos pidiendo es que a los compañeros se los vuelva a reincorporar en sus puestos de trabajo. Los compañeros de esta oficina, en particular, todavía no han recibido una notificación oficial ni un telegrama despido. Es que no tenemos jefe de oficina ni jefe regional. Ya veníamos con 500 compañeros despedidos en enero".