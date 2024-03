Se despide Donald: “Estar en contacto con el mar me lleva siempre a soñar, a pensar cosas lindas”

El autor del hit Tiritando, las olas y el viento eligió Mar del Plata para brindar su último show en el marco de su gira despedida. Ya hace más de tres años que Donald confirmó estar lidiando con el Parkinson, pero también con su deseo de superarlo.

“La música es sanadora y forma parte fundamental de mi recuperación. Tengo en mente siempre estar bien para poder recuperarme. La idea es recuperarse, estar plenamente bien”, comenzó diciendo Donald a 0223.

En el show se podrá disfrutar de todos sus hits cosechados a través de más de 50 años de actividad, incluyendo Tiritando, que, si bien fue compuesto a principio de los 60, recién se convirtió en hit en 1970.

En cuanto a su relación con el mar, Donald dijo: “Amo el mar intensamente. Me maravilla y me asombra verlo. Disfruto bañarme en el mar, disfruto sus olas, barrenar. Es mi objetivo inmediato volver a hacer surf y volver a disfrutar del mar. Estar en contacto con el mar me lleva siempre a soñar, a pensar cosas muy lindas. Es un goce total”.

La ciudad a la que le regaló su gran himno y su hit, ha sido la elegida para brindar un último show en el marco de su gira despedida junto a Las Sucundums (su hija Melody, Paula y tres coristas marplatenses).

Seguramente, este paso por los escenarios trae sensaciones encontradas. Donald asegura que esta etapa es difícil, pero que está disfrutando del recuerdo de muchas cosas que han pasado. “Estoy valorando, valorizando algunas de las acciones, pero la vida es hacia adelante. Así que en mi mente está la recuperación plena para poder hacer las cosas en un ciento por ciento”, comentó.

Mientras tanto, ya piensa en la aparición de un libro que surgió de los posteos que realizaba en Facebook. Los más comentados y otros que seleccionó él mismo serán parte del libro que se viene con anécdotas y momentos de su carrera y su vida.

El ganador del Premio Estrella de Mar a la Trayectoria Artística 2023 tiene también previsto este año la grabación de nuevos temas y reversiones de sus hits en duetos con artistas muy reconocidos, pero los escenarios ya no serán de su partida y por eso quiere celebrar con los marplatenses y turistas.

Donald llega al Teatro Colón con su show despedida de los escenarios este próximo jueves 28 de marzo a las 21.