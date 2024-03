Clases abiertas en la Universidad: "Perdimos un 50% de nuestro poder adquisitivo"

Una nueva manifestación expuso el deterioro que sufre la educación pública y se siente en las universidades. Esta vez, la protesta se tradujo en radio y clases abiertas. Forma parte de una serie de medidas dentro de un plan de lucha de los trabajadores. Tienen el apoyo de todo el sistema universitario. El ajuste presupuestario y la falta de aumentos en los sueldos para equiparar la inflación, afectan a todos.

"La reflexión principal es que claramente tenemos que trabajar en conjunto en el alineamiento de lo que se está coordinando a nivel nacional: las siete federaciones nacionales, las seis de docentes. Convenimos realizar una radio abierta, estamos repartiendo panfletos donde claramente dicen el ajuste que están teniendo las universidades nacionales. En el transcurso de estos 3/4 meses perdimos un 50% de nuestro poder adquisitivo. Tenemos que interpelar a nuestros compañeros, a los docentes y estudiantes en ese sentido. Es el inicio del plan de lucha", le dijo Vicky Schadwill de APU a 0223.

La clase abierta en la Universidad. Foto 0223.

Por otra parte, se refirió a la resistencia del conjunto de los trabajadores vinculados al Estado. "Estamos acompañando también. Digo, ayer estuvimos en la movida que se hizo el Conicet, lo mismo en la puerta de la Secretaría de Trabajo de Nación. Acompañando a los trabajadores de Anses. No nos vamos a salvar ni solos ni solas, así que somos muy solidarios con toda la clase trabajadora, pero principalmente con los estatales que están siendo fuertemente atacados".

Parte de los disertantes en las charlas. Foto 0223.

Pedro Sanllorenti, de Adum, puntualizó en "la falta de aumento para el presupuesto universitario" y expresó que es una "semana muy triste" en relación a los despidos en diferentes dependencias públicas. "Tenemos que denunciar lo que está ocurriendo aquí con el presupuesto y los salarios de los trabajadores de la universidad. No puede ser que un gobierno nacional se lleve de arriba no solo todos esos despidos que, además, le impiden a futuro al Estado realizar muchas de las acciones que son necesarias, como poder hacer lo que siempre hicimos en lugares como el nuestro o el Conicet en cuanto a investigación. El presupuesto también se está recortando allí, se está cerrando la Agencia de Promoción Científica, no se designan sus directivos, o sea, es un desguace silencioso".