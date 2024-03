Paro nacional y reclamo en Mar del Plata: "Toda la comunidad universitaria está acá"

Hay una situación general que no puede soslayar el sistema universitario. Las aulas se ven directamente afectadas, sus clases, sus enseñanzas y aprendizajes. Los docentes, el personal universitario, ven como se devalúan sus ingresos. Además del conflicto en los haberes de los trabajadores, el presupuesto no aumenta y la inversión en ciencia, tecnología e investigaciones en general, no aparece por parte del gobierno nacional. Un combo que unió a los sectores que componen la Universidad y los invitó a marchar.

"Toda la comunidad universitaria está acá en la esquina del rectorado de San Luis y 25 de Mayo, movilizando en el marco de un paro total de actividades de las 57 instituciones de las universidades nacionales. Por dos puntos: la recompensación salarial y el ajuste presupuestario. Tuvimos una inflación en tres meses de 71% y la propuesta del gobierno está 50 puntos abajo. La universidad tiene para funcionamiento de gastos un presupuesto congelado del 2022", le explicó Victoria Schadwil, de APU (Asociación del Personal Universitario), a 0223.

En línea con el reclamo de los trabajadores, Pedro Sanllorenti de Adum (Agremiación Docente Universitaria Marplatense) agregó: "Nosotros ya estamos pensando en un esquema de cómo sostener este plan de lucha, con clases públicas. Si para el mes de abril no cambia la situación, iremos al paro. En este momento están empezando las clases en casi todas las facultades y ahí también vamos a conversar con los estudiantes, con los docentes, con el personal universitario para ver cómo nos organizamos. Han anunciado la posibilidad de modificar los gastos de funcionamiento, que haya un incremento de más o menos un 70% Es para que podamos pagar la luz y el gas porque ahora vienen los aumentos de tarifas, 271% es el registro de la inflación desde que se aprobó el presupuesto con el que estamos funcionando ahora hasta el día de hoy y para eso van a poner un 70%".

Por su parte, el propio rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazeretti, analizó: "Existe una fuerte disconformidad en relación a los acuerdos paritarios que no fueron tales porque no hubo acuerdo. El mundo de la ciencia y tecnología está paralizado. La suspensión de las obras, bueno, es un conjunto de elementos que ya el Consejo Interuniversitario Nacional en el mes de febrero se expresó con claridad y lo único que vemos hasta ahora es que no se ha modificado el rumbo y esto nos preocupa. La próxima semana vamos a tener una reunión en Buenos Aires, el 19 de marzo, y supongo que también volveremos a tener alguna reunión con las autoridades de la Secretaría de Educación a ver si encontramos alguna respuesta a este conjunto de cuestiones que evidentemente ponen en riesgo el funcionamiento de las casas de altos estudios en todo el país.