Murió el primer hombre de raza negra en ganar un Oscar

El reconocido actor Louis Gossett Jr., quien hizo historia como el primer hombre negro en ganar el premio Oscar al Mejor Actor de Reparto, falleció a la edad de 87 años.

Gossett Jr., conocido por su destacada actuación en películas como "An Officer and a Gentleman" y "Roots", dejó un legado perdurable en la industria del entretenimiento.

Louis Cameron Gossett Jr. nació en Brooklyn; Nueva York el 27 de mayo de 1936, más conocido como Louis Gossett Jr., fue un actor estadounidense. Asistió a la Universidad de Nueva York y gracias a su altura de 1,93 m, se convirtió en un jugador estrella de baloncesto. Los New York Knicks quedaron tan impresionados con la habilidad deportiva de Gossett que le ofrecieron un contrato profesional al graduarse. Jugó brevemente con ellos en 1959, antes de elegir centrarse completamente en su carrera actoral, que era lo que le apasionaba.

Ya como actor, es recordado por haber participado en la famosa serie televisiva Raíces (1977) en el papel de Fiddler. Esta actuación lo llevó a ganar un premio Emmy.

En 1982 le llegó su consagración en la gran pantalla trabajando junto con Richard Gere y Debra Winger en el taquillero filme “Oficial y caballero”, interpretando el personaje del recto y duro Sargento Foley, que lo llevó a ser premiado por la Academia Cinematográfica como mejor de reparto.

Entre sus mejores participaciones cinematográficas se encuentran: Iron Eagle (Sidney J. Furie, 1986); Enemy Mine (Wolfgang Petersen, 1985); Diggstown (Michael Ritchie, 1992); The Guardian (David Greene, 1984); y por último la que lo hizo un actor destacado: An Officer and a Gentleman (Taylor Hackford, 1982).