Kicillof le contestó a Milei tras el llamado al Pacto de Mayo: "Si es para la foto, arranquen nomás si no llegamos"

Kicillof, tras el llamado al Pacto de Mayo: "Si es para la foto, arranquen nomás si no llegamos"

En el marco de la apertura del 152° período de sesiones ordinarias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al presidente Javier Milei por la devaluación y la desregulación de precios que convalidó su gestión en apenas tres meses. Tras el llamado al Pacto de Mayo, el dirigente de Unión por la Patria afirmó: "Arranquen nomás si no llegamos".

Tras una extensa ceremonia en la que se extendió por casi dos horas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires le respondió al presidente Milei por la convocatoria al Pacto de Mayo que hizo el viernes pasado en el Congreso de la Nación y estableció siete puntos centrales para negociar.

"Después de someter al pueblo a una agresión inédita y salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza, a una imposición que a un diálogo. Ofrece lo que dice rechazar como método de la política. Si aprueban las leyes, van a recibir los recursos que ilegalmente se les quitaron", indicó Kicillof.

"Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, encuentros destinados a solucionar problemas. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing, arranque nomás si no llegamos", sentenció. La frase despertó una ovación de los presentes en la Legislatura bonaerense.

Seguidamente, Kicillof estableció siete puntos "concretos con los que todas las fuerzas políticas e intendentes seguramente coincidirán".

Inmediata reactivación de la obra pública Respeto al federalismo e inmediata reposición de los fondos vengativamente quitados a las provincias Devolución de los fondos del Fonid para los salarios docentes, universidades y transporte Urgente distribución de los recursos destinados a comedores escolares y medicamentos Derogación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 Firme rechazo al delirante proyecto de dolarización Dragado del Canal Magdalena

"Nuestro pacto es con el pueblo, con la Patria y la provincia. Nunca lo vamos a traicionar", afirmó.

"En sus primeros 90 días como presidente ha quedado en evidencia que este gobierno nacional promueve desintegración y descomposición. Pocas semanas atrás viajó a Estados Unidos para participar en un encuentro conservador en el que expuso un discurso alejado de la realidad de la Argentina. Dijo que occidente está en peligro, lo que está en peligro es la unidad nacional. Presidente, no queremos ser Irlanda, queremos ser Argentina", manifestó.

"Ninguna provincia crece, si el país salta al vacío. Ninguna persona puede alcanzar la felicidad en una sociedad que se desintegra. Ningún productor puede producir sin un Estado que lo acompañe. Ningún empresario puede enriquecerse si el pueblo no tiene recursos para comprar lo básico. Ningún barrio puede tener paz si no hay más inclusión. Ningún futuro es posible si el odio, el individualismo y la crueldad imperan en la sociedad. Nos podrán atacar, podrán mentir, nosotros vamos a seguir recorriendo todos los pueblos y trabajando incansablemente para sostener y ampliar los derechos. Lo que no pueden robarle a la provincia de Buenos Aires es su derecho al futuro", completó el gobernador.