La súplica de un hombre a los motochorros que le robaron la camioneta: "Por favor, no nos maten, hay una bebé"

Un hombre de 35 años y su pareja de 30 fueron víctimas de la inseguridad el sábado pasado en el barrio Las Avenidas cuando llegaban a comer a la casa de una familia amiga. Cuando bajaban a su bebé de apenas 6 meses de la camioneta cuatro motochorros los interceptaron y a punta de pistola les robaron la Toyota Hilux.

Tal como reveló 0223 el domingo pasado, el violento episodio tuvo como blanco a una pareja y su bebé. El hecho se registró el sábado después de las 20 en Savio al 100, a solo una cuadra de la avenida Juan B. Justo.

"Estábamos llegando a cenar a lo de unos amigos. Yo me bajé de la camioneta, abrí la caja de atrás para bajar el cochecito del bebé y cuando me doy vuelta veo las dos motos. Fue un susto que no lo vimos venir. Uno está acostumbrado a ver estas cosas que pasan en el Conurbano, pero que te roben a mano armada así nunca se vio", narró a este medio la víctima, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

El hombre de 35 años reveló detalles del intercambio de palabras que tuvieron con los delincuentes, de los cuales dos se encontraban con la cara descubierta y los otros dos con casco para cubrir sus rostros. ""Dejá todo ahí", me decía. Mi amigo estaba abriendo la puerta de la casa con su bebé de 3 años y le dije: "Métanse adentro".

Fue en ese momento que dos de los cuatro delincuentes descendieron de las motos y los interceptaron por detrás y delante de la camioneta, y uno de ellos desenfundó un revólver. "Por favor, no nos maten. Hay una bebé. No nos maten, hay una bebé", insistió ante los delincuentes que no tuvieron ningún tipo de remordimiento al apuntar contra una pareja y su bebé de 6 meses. "Ahí se me paralizó el mundo", reconoció la víctima.

Los dos delincuentes lograron su cometido en solo 20 segundos: subieron a la camioneta y huyeron a toda velocidad por Savio en dirección a Juan B. Justo, escoltados por sus otros dos cómplices.

Una vez adentro de la casa, las familias, en estado de shock, rompieron el llanto. "Gracias a Dios no me pasó nada", afirmó el hombre.

El GPS, la pista para llegar a la camioneta robada

Tras el llamado al 911, personal de la comisaría tercera se acercó al lugar en solo cinco minutos para recepcionar la denuncia. Sin embargo, el sistema de LoJack rastreó la camioneta a partir de la posición satelital y arrojó las coordenadas de su ubicación en tiempo real.

Tal como se informó, la Toyota Hilux blanca apareció en un complejo de edificios abandonado ubicado en William Morris y Casildo Villar, en el barrio El Martillo.

"Cuando la Policía fue la camioneta estaba cerrada. La Científica trabajó para tomar algunas huellas. Por suerte solo nos robaron algunas pertenencias que no son importantes", indicó.

La víctima se mostró sorprendida por la violencia desplegada en el hecho y contó que autoridades policiales les reconocieron que esta modalidad se repite cada vez más en Mar del Plata. "Hacía poco habían robado una camioneta igual en Güemes. Están pasando cosas así muy seguido. En Mar del Plata se está viviendo peor. La inseguridad está en todos lados, pasa en todos los barrios", lamentó.

"No puede ser que nos maten a un hijo o por un auto. No puede ser que la delincuencia le esté ganando al Código Penal. Ya saben qué decirles para que queden libres", completó.