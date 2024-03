Mujeres de Mar: conmemoración y reconocimiento a mujeres de la ciudad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, por medio de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección General de Políticas de Género de la Municipalidad, en conjunto con el Honorable Concejo Deliberante, se organizó un acto formal de conmemoración y reconocimiento a mujeres, que contó con la música de la artista Soy Sofía. Este reconocimiento, realizado en Plaza España bajo el lema "Mujeres de Mar", es resultado de la ordenanza N°16.134 que prevé el Premio a la Trayectoria Femenina a aquellas mujeres que se hayan destacado en el quehacer público de General Pueyrredón.

Asistieron la Secretaria de Desarrollo Social Vilma Baragiola en representación del Intendente Municipal, Guillermo Montenegro; la Vicepresidenta 1º del Honorable Concejo Deliberante, Virginia Sívori; la Subsecretaria de Derechos Humanos Daniela Zulcovsky; la Directora General de Políticas de Género María Belén Berruti; concejales de los distintos bloques políticos, entre ellos Valeria Crespo, Florencia Ranellucci, Cecilia Martínez, Mariana Cuesta, Mercedes Morro, Ricardo Liceaga Viñas, Agustín Neme y Daniel Núñez.

Los organizadores explicaron: “El lema de este año es Mujeres de Mar, mujeres con fuerza y talento que realizan un aporte valioso a nuestra ciudad. En este encuentro serán distinguidas 9 mujeres marplatenses destacadas en distintas disciplinas, haciendo énfasis en su aporte a la construcción de la identidad de la Ciudad en estos 150 años”.

El inicio del acto se realizó con la leída de la nota de adhesión de la titular del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Marina Sánchez Herrero: “Por la presente me comunico con todos ustedes, quienes están participando del acto oficial por el Día Internacional de la Mujer para expresar mi más sincero beneplácito por la conmemoración de una fecha tan significativa para quienes bregamos por un mundo en constante movimiento hacia la más absoluta libertad e igualdad de género. Lamentablemente, por cuestiones de agenda no podré asistir, tal como hubiera deseado. No obstante, quisiera acotar que vivimos en un mundo complejo, con tensiones que aparecen, desaparecen y que, en algunos casos, permanecen inalteradas. Las mujeres, que históricamente se han visto relegadas, en ocasiones despreciadas, estigmatizadas y discriminadas, siguen luchando para reivindicar una igualdad de género que cuesta establecer. Y más aún consolidar. El acceso a la salud, la equiparación salarial y la eliminación de la violencia son pilares de ese nuevo mundo que todos y todas debemos comprometernos a crear y consolidar. Los hombres deben entender que no se trata de una lucha de géneros sino de la búsqueda de puntos de concordia que permitan construir nodos de contribución mutua, para establecer las bases de una nueva comunidad: colaborativa, integrada, inclusiva y sustentable. De eso se trata. Muchas gracias”.

También habló la Subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Zulcovsky: “Buenas tardes. En representación del intendente Guillermo Montenegro y de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Vilma Baragiola, les agradezco a todos los involucrados en la organización de este acto: Políticas de Género, al personal del Concejo Deliberante, a las concejalas y a ustedes, a quienes damos la bienvenida, para que puedan ver el trabajo que hacen las mujeres de Mar del Plata. Nuestro compromiso, en este día precioso, es seguir trabajando por la igualdad, por el empoderamiento, por mantener la postura de trabajar incansablemente en la consolidación de una igualdad de género necesaria para construir una sociedad evolucionada, donde las mujeres nos sintamos libres”.

Acto seguido, se invitó a hacer uso de la palabra a la Directora General de Políticas de Género, María Belén Berruti: “Estamos muy contentas, agradeciéndoles a todos que se hayan acercado, pudiendo disfrutar de un acto del cual estoy orgullosa. Se trata de reconocer y compartir trayectorias de mujeres destacadas. Ojalá podamos valorar a quienes se animan a romper barreras y marcar caminos. Quiero agradecer a todos quienes han posibilitado este acto: funcionarios, entes, organismos y muchos que se comprometieron. Me parece importante hacer centro en todo el trabajo que no se ve. No podemos permitir que se interrumpa esta lucha por la igualdad, no podemos renunciar. En un contexto de severa pobreza que muchas mujeres padecen, siendo expulsadas del mercado laboral, debemos redoblar esfuerzos. Volver a poner en el centro los cuidados de unos y otros, incluyendo la niñez. Esa es una parte fundamental de la lucha por la igualdad. Este es el compromiso que debemos refrendar cada 8 de marzo”.

También tomó la palabra, en representación del Honorable Concejo Deliberante, la concejal Marianela Romero: “Buenas tardes, gracias a todas las personas que se han acercado, al personal del Concejo Deliberante, que permiten que los actos sean como nos lo imaginamos. También al personal de Desarrollo Social, que estuvo acompañando y trabajando para esta propuesta, a la que imaginamos como un festival. Un día donde muchas mujeres esperan que digamos Feliz Día; otras que lo ven como un día de lucha. Hay que respetar sentimientos y visiones distintas del movimiento feminista, que contiene distintas vertientes. No vengo en nombre propio sino en representación del Cuerpo Deliberativo. Y por eso pensaba en qué palabras utilizar para no reforzar la idea de una visión sesgada del feminismo. Leí a una periodista que hablaba de un feminismo radical y violento, con marchas que terminaron con escraches y golpes. Eso no es el feminismo, aunque es un movimiento que se puede expresar de muchas maneras, no sólo es de la forma en que uno lo milita. A lo largo de los años ha habido muchas mujeres que pudieron acceder a participar de espacios de decisión, superando obstáculos y abriéndoles las puertas a todas las que vienen empujando. Hay que incorporar a todas aquellas que no se sienten representadas por este movimiento, que debe abrazarnos a todas. Pero que también los abrace a ellos; porque sin ellos no lograremos la tan mentada igualdad, que tanto estamos buscando. Y tenemos que pensar en cómo nos comunicamos. Tenemos un lenguaje muy rico, amplio, que nos permite incluir a todos sin dejar a nadie afuera, sin pensar si pertenecemos a un espacio u otro por la forma en la que hablamos”.

En el tramo final del acto, las autoridades presentes hicieron el corte simbólico de las cintas a fin de dar por inaugurada la Galería a cielo abierto realizada por reconocidas artistas marplatenses, en conmemoración a los 150 años de la ciudad. Las artistas son: Mele Pinto, Betina Ferrara, Emilia Marcon, Romina Epstein, Gabriela Churruca, Paola Sierra, Andrea Iriarte, Mercedes Rodríguez, Sofía Sartota, Eva Gómez Vázquez

Reconocimiento a las mujeres destacadas

Verónica Cufré. Fundadora de la ONG Rosas del Mar. Un grupo de mujeres que trabaja para concientizar acerca del cáncer de mamas. Las conocemos por formar enormes mareas rosas a cada lugar donde van, contagiando su capacidad de sobreponerse a todo. Son un grupo de mujeres que hicieron de un problema de salud angustiante un tsunami de amor a la vida.

Juliana González. Múltiple campeona de SUP, una de las más destacadas impulsoras de la actividad en la ciudad y el país. es una importante colaboradora del programa Mar del Sup. Este programa se ocupa de acercar este deporte a los chicos y chicas de los hogares municipales, cumpliendo con su compromiso en hacer del SUP un deporte no sólo más conocido sino fundamentalmente más inclusivo.

Magalí Zapata. Estudiante de la carrera de Nutrición, y desde el 2019, es miembro activo de Global Shapers Mar del Plata, una iniciativa impulsada por el Foro Económico Mundial que reúne a jóvenes líderes de todo el mundo para aborda desafíos locales y regionales. Desde esta organización desarrolla proyectos de triple impacto. Ha liderado Jornadas Ambientales en diversos puntos emblemáticos de Mar del Plata con enfoque deportivo para promover ambientes sostenibles y saludables y el conocido proyecto Bagazo, de economía circular. Este año fue seleccionada para representarnos ante el Foro Económico Mundial en la cumbre de Global Shapers a realizarse en Ginebra, donde más de 500 jóvenes líderes se reunirán a intercambiar y debatir experiencias sobre proyectos locales que contribuyan a una sociedad más equitativa, inclusiva y sostenible.

Karina Weinbaum. Guionista del programa de televisión que hizo de Mar del Plata una ciudad para todo el mundo. Guionista de MdQ para todo el mundo, productora de programa real o no real y de la obra teatral de los hermanos Weinbaum, profesora de danza y artista plástica que rinde homenaje al mar en cada obra. Amante de las olas y del buen humor, que heredó de su madre la inolvidable Herminia Weinbaum. Karina es la hacedora de las aventuras desopilantes de los queridos Eugenio y Culini Weinbaum.

Miriam Bassa: Profesora de Matemática, y su historia en el patín comenzó en el año 1999 acompañando a su hija Rocío a la escuela de Patín Carrera del Club Atlético Kimberley. Fue entrenadora del club, actualmente delegada de la institución, y ha formado parte del Comité Carreras de la Asociación Marplatense de Patín. En su trayectoria se expresa el trabajo silencioso de tantas mujeres para sostener y fortalecer distintos espacios deportivos, constituyendo la base del desarrollo social de una ciudad.

Susana Bauzada: Nacida en esta ciudad donde se formó y desarrolló su vocación artística. A lo largo de su obra podemos ver la influencia del mar como fuente constante de inspiración, ella es una artista plástica de gran trayectoria en la ciudad, ganadora de múltiples distinciones cuya obra se ha mantenido en constante avance.

Sandra Cipolla, es presidenta de SPI Astilleros, el más importante de la Argentina. Desde el año 2021, es presidenta de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), Con más de treinta años en la industria naval es una referente industrial destacada por dar a conocer la historia y el potencial de este sector, defender sus intereses y poner en valor su carácter estratégico para el desarrollo en un país marítimo y bicontinental como el nuestro. Ha sido determinante su compromiso con la defensa y desarrollo de la industria de nuestra ciudad y nuestro país, y su trabajo por una sociedad con igualdad de oportunidades para todas y todos.

Viviana Jalil: Marplatense de nacimiento, arquitecta por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde sus primeros años de estudiante fue convocada para participar dentro de la cátedra de Comunicación Visual donde realizó una extensa carrera docente culminando como profesora de la misma durante 30 años. Trabajo en simultáneo en la empresa familiar Jalil Publicidad, fundada por Jorge Jalil, la que actualmente dirige. Considerada una embajadora comercial de Mar del Plata en su afán de atraer a las mejores empresas del país a realizar sus intervenciones durante los ciclos turísticos de su ciudad.

Carina Zapico (Capitán de Corbeta auditor) y Magdalena Comaschi (Suboficial Principal enfermera). La incorporación de las mujeres militares y civiles en distintos roles en la Armada Argentina constituyen un componente esencial dentro de las misiones militares y los procesos de paz. Lejos de quedar relegadas a roles de apoyo, alcanzaron posiciones de liderazgo y mando, pasaron a integrar la dotación permanente de buques y unidades operativas y asumieron direcciones y comandos; llegando a formar parte de la conducción de la Armada. Este proceso se inició hace más de 40 años, y aun continúa hacia la integración plena de las mujeres, sin distinción de jerarquías, quienes se han convertido en un eslabón más de la cadena naval y aportan a la actividad profesionalismo, empatía y amor por el servicio a la Patria.

Las reconocidas se llevaron consigo como recuerdo de esta distinción, una escultura textil pintada, diseñada y realizada íntegramente por Yesica Brito, diseñadora de la ciudad que lleva adelante su emprendimiento Solferina.