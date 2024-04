Lía Crucet está internada en Mar del Plata y la visitó la Gladys "La Bomba Tucumana"

Delia Crucet, más conocida por su nombre artístico Lía Crucet, se encuentra internada en Mar del plata desde el 2021, cuando tuvo un accidente domestico. Su familia decidió internarla en un geriátrico de "La Feliz" para que pueda estar bien atendida.

Durante este fin de semana, una de sus grandes amigas en el ambiente de la música, como fue Gladys "La Bomba Tucumana", la estuvo visitando en el asilo en el cuál esta viviendo desde hace un tiempo y mostró como se encuentra actualmente la estrella de los 80 y 90.

Si bien psicológicamente se encuentra bien, por la parte física no pasa por la misma suerte. Su esposo, Tony Salatino, en una entrevista que brindó hace algunos días contó: “Lo que tiene es que, a nivel médico, la están manteniendo. A veces sigue en silla de ruedas, eso es porque se cayó y se rompió un clavo que le había puesto. Ahora, están esperando a ver si el hueso se le refuerza como para ponerle una prótesis”.

“Lía está muy bien, gracias a Dios. Ella conoce a todo el mundo, lo único que tiene es que es una mujer madura, nada más. Después conoce a todo el mundo. La conoció a Gladys La Bomba Tucumana, me conoce a mí. Es lo que me dice el médico ‘mientras te conozca a vos llamate dichoso’. Ella conoce a todo el mundo, hay gente que ni me acuerdo y Lía se acuerda de todos", fue uno de los datos alentadores que dio su marido. Aunque no todo es positivo ya que él cerró diciendo: "Tiene una enfermedad que te va consumiendo con el tiempo”.

Cabe recordar que el 2021 fue un año muy complicado para ella, además de haber sufrido el accidente en cuál se quebró la cadera, padeció una neumonía, bajó 60 kilos y además tuvo una perdida parcial de pelo.