“En tiempos de inmediatez, es importante frenar un poco y conectarse con uno”

Pasaron cuatro años desde que Monserrat Oteguí subió a un escenario por última vez. En medio de la pandemia había decidido no bailar más, hasta que soñó Neshama. Fue para ella una epifanía y sin dudar, se contactó con el compositor, pianista y cantante Leopoldo Gaillour a quien también soñó musicalizando su concierto para una plegaria.

“Fue muy loco, porque tenía muchas ganas de volver al escenario y lo soñé. Soñé este Neshamá concierto para una plegaria y lo vi a Leo. No sabía cómo volver”, cuenta en diálogo con 0223 la bailarina mientras que el músico agrega que “era imposible decir que no a esa invitación”.

“Neshamá, concierto para un plegaria” es un petit ballet que tiene la estructura de un concierto para piano con tres movimientos. “Cada movimiento está interpolado por estos textos en voz en off y van ejemplificando y poniendo en palabras lo que después va a pasar en música”, explica Gaillour

“Hay toda una investigación si bien los textos son propios y muy genuinos de esta búsqueda. Los movimientos están basados en el nefesh que es la respiración y es un movimiento muy minimalista. El segundo movimiento mezcla la intención del espíritu con el viento… trabajamos durante un año el movimiento, la nota ponemos el cuerpo a lo que sentimos”, dice la bailarina.

En esta línea, Oteguí explica que cuando surgió Neshamá “estaba en la búsqueda de oración, meditación. Fue una búsqueda muy profunda y también estaba en un desierto viste en el que no salía nada y fue ahí que salió este neshama, que en hebreo significa alma, y nos encontró a los dos en un momento artístico parecido. Con ganas de encontrar una historia que valiera la pena contar. Podíamos los dos encontrarnos como actores interpretando y sintiendo obras de otros pero no conectamos con algo propio”, detalla.

Leopoldo y Monserrat habían compartido escenario antes de la pandemia, pero nunca se presentaron los dos solos con el formato que proponen en Neshama. “Quedó el vínculo” dicen.

En el espectáculo ambos artistas hacen hincapié en la búsqueda del ser humano y la necesidad de conectar con uno mismo. "En tiempos de inmediatez, de estar constantemente con las pantallas tiktok, es importante frenar un poco y conectarse con uno", dice la bailarina.

"Leo me supervisó y me ayudó mucho. Creo que el arte tiene que tener ese significado y conectar. Creo que podemos conectar y la gente puede conectar con lo que quisimos contar. A veces como interpretes de generos que no tienen palabras es dificil que la gente reciba lo que uno quiere decir", asegura Oteguí.

"Neshama, concierto para una plegaria" es el primer espectáculo en el que Monserrat se presenta como solista. "Creo que es lo quiere la gente. Cuando la ves es imposible que la mirada no se dirija a ella y siempre todos le pedimos que haga más solos y creo que es una buena oportunidad para eso", asegura Gaillour que al momento de componer imaginaba la creografía del espectaculo.

"Es muy lindo poder trabajar así. Escribí con el texto como disparador, pero si bien fue en base a eso hubo varios instantes en los que pensé cómo iba a representar y cuando hicimos el primer ensayo le decia acá tiene que pasar esto", revela Leopoldo al tiempo que explica que el trabajo para este espectáculo demandó un año y fue "absolutamente auditivo".

"Neshamá, concierto para una plegaria" se presentará el próximo sábado 6 de abril a las 21 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.