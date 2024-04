Preocupación en Gran Hermano por la salud de Furia: ¿Está embarazada?

Juliana "Furia" Scaglione no está atravesando su mejor momento en Gran Hermano. La participante, que es una de las favoritas a llevarse esta edición, comenzó a perder popularidad por ciertas actitudes que fue tomando dentro de la casa. A este duro pasar se le suman preocupaciones por su estado de salud.

Desde hace varios días, la doble de riesgo no se alimenta correctamente por la falta de comida y por el estrés del día a día. Es por eso que la producción decidió hacerle algunos análisis para evaluar su estado, según contó ella misma.

“Como me votaron tanto me enfermaron, me agarró mal la pancita”, bromeó mientras cenaba con sus compañeros. Con los resultados en mano, los médicos evaluarán si necesita vitaminas o algún medicamento.

Sin embargo en las redes van más allá y especulan con un posible embarazo que tuvo por parte de Mauro, con quien tuvo relaciones en reiteradas ocasiones. Hasta el momento son solo rumores y todo apuntaría más que nada a sus problemas de alimentación.

Furia quedó muy golpeada con la entrada de Coti Romero, que quiere sacarle el protagonismo y sacarla de la carrera por el premio mayor. Sin embargo, tiene un gran caudal de fanáticos que no permitirán que eso suceda. El domingo, en el mano a mano con Catalina Gorostidi, invirtieron cerca de 14 millones de pesos y van por más.

Las sospechas en redes

En las redes sospechan que Furia está embarazada

