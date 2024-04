El ajuste de Milei golpea a la clase media: baja la matrícula de maternales y jardines de infantes

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) manifestaron su preocupación por la caída de la matrícula en las salas maternales y jardín de infantes, así como una mayor morosidad.

Este viernes, en el marco de una importante reunión de propietarios y representantes legales de colegios privados de General Pueyrredon y la región, que contó con la presencia de Pablo Urquiza, subsecretario de Educación provincial, se debatieron aspectos importantes vinculados a lo administrativo, económico y pedagógicos con el impacto de la crisis.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba, contextualizó la problemática que ya afecta a familias como las instituciones, "que son como pymes".

"La situación es complicada porque tenemos un 20% de morosidad en las escuelas promedio. Hace dos años que todos los meses se está aumentando la cuota de los colegios privados y por supuesto hay muchas familias que se les complica, porque no te aumenta solamente la cuota del colegio privado, sino todos los valores de la economía. Y vemos ese impacto socioeconómico de las familias, sobre todo de la clase media, en las escuelas que se acercan a pedir más becas, familias que no tenían morosidad en otras oportunidades y ahora sí", describió.

"Es un tema que nos preocupa porque no todas las escuelas tienen la misma espalda económica financiera. Hay escuelas que pueden afrontar esta situación de una manera mejor y otras escuelas que están muy al límite. De hecho, este año han cerrado 30 escuelas que el año pasado anunciaron el cierre para 2024. Bueno, y hay otras que están atravesando una situación económica muy complicada. En la Provincia hay un promedio del 10% menos de matrícula en el nivel inicial, que son los maternales y jardines de infantes", estimó el referente de Aiepba a 0223.

En ese análisis, Zurita explicó que por la coyuntura económica que se arrastre desde el último año, "hay cierre de salas, cursos o se reducen turnos" y termina "bajando" la calidad educativa.

Para Zurita, "se da el cambio de escalafón en las escuelas privadas pero no notamos un pase masivo a las escuelas estatales. Las familias han hecho un esfuerzo enorme. Y pensá que también hubo mucho deterioro después del mes de diciembre, con todo el tema económico, con la inflación, que fueron muy altos en los últimos 3 ó 4 meses. Si bien ya venía una tendencia, una inercia, bueno, estos 3 meses hubo una devalorización del salario, etc. Y ya se había hecho la inscripción. La mayoría de las familias habían inscripto. Entonces eso no lo vimos este año. Pero también hay que decir que así como pasan de escuelas más caras a escuelas medias, de escuelas medias a escuelas más económicas, en ese nivel de escuelas económicas tendría que salir de la escuela privada".

Días atrás, desde Aiepba cuestionaron que los vouchers educativos no alcancen a las familias con hijos en el nivel inicial. "Quedan afuera los jardines maternales que paradójicamente no reciben aporte estatal y muchas escuelas que tienen aporte estatal menor o directamente no tienen no porque no lo necesiten sino porque lo vienen pidiendo hace años y no se lo otorgan por falta de presupuesto, sería bueno que se arbitren medios para contemplarlas", deslizó.