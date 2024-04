Tormenta, lluvia y viento: emiten triple alerta para este lunes en medio de la ciclogénesis

En la continuidad del mal clima por la ciclogénesis que afecta a la provincia de Buenos Aires y el centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió tres alertas amarillas para este lunes por pronóstico de tormentas, lluvias y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo a la última actualización del organismo, el alerta por viento entrará en vigencia en la noche de este domingo y se extenderá hasta la mañana del lunes. El aviso afecta a las localidades de General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado.

Para este lunes se esperan ráfagas de viento de 75 kilómetros por hora y 70 milímetros de agua acumulada. Foto: 0223.

El área bajo alerta el domingo y lunes será afectada por vientos del sector este, con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrán superar los 70 kilómetros por hora.

A partir de la medianoche, con el avance del ciclón subtropical, la zona será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, al menos hasta el mediodía de la jornada. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Las tormentas perderán intensidad en el transcurso de la tarde, para cuando se esperan lluvias de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, los cuales podrían ser superados localmente.

Ya en la etapa final de la ciclogénesis, se proyecta que se desarrollé un segundo pico de intensidad considerable, que involucrará lluvias y también tormentas fuertes en esta ocasión, comenzando a afectar entre la tarde y noche del domingo a las provincias del Litoral, y extendiéndose al sur para el lunes, trayendo muy mal tiempo en Capital Federal, Gran Buenos Aires, y buen parte del centro-este de la provincia.

La ciclogénesis traerá muy mal tiempo a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Foto: 0223.

Recomendaciones para este lunes

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.