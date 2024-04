Efectos del conflicto en Medio Oriente: "No está descartado un tercer atentado en Argentina"

Luego de que “más de 100 drones” iraníes atacaran con misiles balísticos a las ciudades de Israel, las autoridades presidenciales se declararon en estado de alerta. Tal es el caso por parte del Gobierno nacional, que envió un comunicado detallando su solidaridad con el estado israelí.

Frente a los ataques en Medio Oriente, el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), Jorge Knoblovits, sostuvo que "siempre hay que tener la guardia alta" con Irán, y advirtió que "no está descartado un tercer atentado en Argentina", ya que "el terror está instalado en todo el mundo".

En esa misma línea, el titular de la Daia manifestó que el Gobierno iraní mantiene vínculos directos con países latinoamericanos. De modo que anunció: "Bolivia firmó un acuerdo de cooperación militar con Irán para vigilar fronteras. Yo no estaría muy tranquilo si Irán vigilará las fronteras entre Bolivia y Argentina". Y agregó: "No descarto ningún atentado ni acá, ni en Uruguay ni en Paraguay. El terror puede golpear en cualquier momento, eligiendo las condiciones para visibilizar. Puede ser Argentina o en otras partes del mundo".

Continuando con las declaraciones, el vocero presidencial Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, se refirió a la postura de la Argentina frente al conflicto en Medio Oriente, y ratificó: "No consideramos que ponernos de frente a un problema que tiene el mundo nos haga ser un blanco, o cambie la situación de un país que tuvo dos atentados". Asimismo, “el ataque de Irán, consideramos, que no es solo a Israel, sino a occidente, a la libertad individual, al mundo libre que defendemos. Nuestra postura es clara, defender las democracias, el mundo libre y el derecho de los ciudadanos que son atacados por estados y gobiernos que no quieren la paz”, finalizó Adorni.

En relación a los hechos, la Policía Federal Argentina, a cargo del Ministerio de Seguridad, se declaró en "alerta naranja" debido a los ataques en Medio Oriente. Por lo cual, se reforzó la vigilancia existente en lugares como la Embajada de Israel, la Casa de Gobierno y en diversos puntos de la comunidad judía, a lo largo de todo el territorio nacional. En adición, se le otorgó mayor custodia a funcionarios internacionales que viven aquí y se aumentó la seguridad en aeropuertos.

El ataque ocurrió durante la noche del 13 de abril. Irán atacó varias ciudades de Israel con “más de 100 drones” y misiles balísticos. Este fue confirmado por el ejército israelí y por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (Cgri).