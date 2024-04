Continúa el triple alerta para Mar del Plata por tormentas, lluvias y fuertes ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un triple alerta para este lunes para Mar del Plata y parte de la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes, vientos y lluvia, en el marco del desarrollo de la ciclogénesis anunciada la pasada semana.

Tal y como viene ocurriendo en el marco un episodio marcado de tiempo desfavorable que comenzó el pasado sábado y que se hizo sentir el domingo dejando algunos daños en distintos puntos de la ciudad por las fuertes ráfagas de viento, el fenómeno climatológico sigue su curso en el inicio de la semana.

De este modo, Mar del Plata padece el efecto de un alerta naranja por tormentas, y doble alerta amarillo por fuertes ráfagas de viento y lluvias.

En el marco de una jornada que tendrá el 100% de humedad y visibilidad reducida a tan solo 3 kilómetros, las tormentas y lluvias de distinta intensidad serán protagonistas durante todo el día.

Por la mañana el viento circulará del sector este superando los 30 kilómetros por hora, mientras que por la tarde rotará al sector noreste intensificando su actividad. Las ráfagas podrían llegar a 70 kilómetros por hora, por lo que desde el Municipio volvieron a alertar a la población para que se extremen los recaudos.

Por otra parte, la temperatura mínima prevista rondará los 18 grados, mientras que la máxima podría llegar a los 21, condicionada por el efecto de la humedad.

Recomendaciones a tener en cuenta

-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar actividades al aire libre.

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estar atento ante la posible caída de granizo.

-Ante cualquier eventualidad comunicarse con el 103 de Defensa Civil o el 107 del Same.