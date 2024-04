"Una semana tristísima": ATE confirmó el aumento de despidos y ya suman 150 en Mar del Plata

ATE realizó una nueva jornada de lucha, en este caso, frente al ex Ministerio de Trabajo de Nación.

Ante el profundo recorte del gobierno de Javier Milei, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron una nueva jornada de protesta, frente al ex Ministerio de Trabajo de Nación, en Santiago del Estero casi Luro, en total rechazo a los despidos.

"Arrancamos la semana hablando de más de 100 despidos y lamentablemente hoy (viernes) tenemos que decir que estamos llegando a los 150 despidos, porque llegaron las notificaciones al Enacom y porque 16 trabajadores eventuales del Hotel Antártida, que su contrato finalizaba a fin del mes de abril, los notificaron que le cortaban el contrato un mes antes. Y lamentablemente siguen llegando notificaciones a los diferentes sectores", expresó Ezequiel Navarro, secretario adjunto de ATE Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, Navarro sostuvo que "es fundamental que el Intendente diga algo acerca de estos 150 desocupados nuevos que tiene nuestra ciudad" y consideró como "llamativo su silencio".

"Fue una semana tristísima, tristísimas las imágenes que venimos viendo en los diferentes sectores, porque estamos hablando de 150 familias. Ayer veíamos cómo en el Inidep un funcionario decía, `bueno, puedo salvar a 10´. ¿Puedo salvar a 10? ¿Qué nos está pasando? Es un horror", dijo.

El referente de ATE advirtió que en el caso del Inidep, "fue el único lugar en que Nación puso a un interlocutor por la importancia que tiene la pesca". Y analizó: "El día viernes tenía que salir una campaña y no pudo salir, porque el trabajador que tenía que subirse a ese barco estaba despedido. Entonces, evidentemente, las empresas que tienen mucho poder habrán presionado de alguna manera", deslizó.

Navarro, explicó que los despidos, además del Inidep, ya están generando inconvenientes en las dependencias afectadas. "El tremendo desguace del Estado que nos están planteando nos afecta a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros insistimos con nuestra comunidad, que todavía vemos que hay cierto apoyo con respecto a esto. Entonces, si hoy tiene que venir un trabajador a hacer una denuncia al ex-ministerio, no puede hacerlo porque faltan 13 trabajadores. Si un sindicato con personería local quiere venir a firmar una paritaria, hoy no va a poder hacerlo, pero no porque nosotros estamos de paro, sino porque faltan 13 trabajadores. La gente que se atendía en el Anses, que está en el predio del Hospital Regional, estamos hablando de cuatro barrios extremadamente numerosos, hoy tienen que gastar 1.500 pesos para ir a alguna de las oficinas que esté abierto".