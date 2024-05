Tensión en el Congreso de Uthgra: fuerte despliegue policial por un reclamo contra Barrionuevo

El 58° Congreso de Uthgra tiene una imagen particular: la seguridad montó un operativo para resguardar a quienes asisten al cónclave. La historia viene a colación del conflicto que lleva la seccional de Buenos Aires, la cual está intervenida por no celebrarse las correspondientes elecciones. Ayer y hoy se generaron episodios de violencia verbal y empujones con los efectivos policiales. Luis Barrionuevo está en Mar del Plata y los reclamos fueron dirigidos a él.

"Han venido personas de Buenos Aires que no tienen nada que ver con la actividad. La seccional de Uthgra Caba está intervenida. En el 2021 tenía una lista opositora y no se hicieron las elecciones. Ese es el motivo por el que se la ha intervenido. Entonces, hace días que tenemos la información que iban a venir 250 personas, de las cuales habían más de 90 eran patovicas. Entendemos que venían a poner en riesgo la seguridad no solamente de los congresales, sino de la sociedad en general", comentó el secretario general de Uthgra Mar del Plata, Pablo Santín.

Los manifestantes enfrentados a los efectivos policiales. Foto 0223.

Qué se debate en el Congreso de Uthgra

El foco está puesto en la situación económica que atraviesa el país y repercute en los trabajadores hoteleros y gastronómicos. "Bastantes problemas tenemos y, obviamente, tenemos que trabajar arduamente para la mejora del sector", dijo Pablo Santín.

Mar del Plata tiene la temporada alta como un período fructífero para el rubro. Sin embargo, una vez finalizada, expone la realidad y este año quedó en evidencia la crisis. "Si me preguntabas hace un mes, te podía llegar a decir que medianamente iba todo viendo en popa. Hoy tengo la obligación de decirte que hacemos 20, 25 inspecciones por día y que los restaurantes están vacíos y que notamos que hubo una caída real del consumo de un 40 a un 60%. Y eso se palpa, se nota, es tangible, no necesitás mucho para darte cuenta. Sumado a otros problemas que ya tenemos los trabajadores: la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, el trabajador pierde permanentemente el poder de compra. No hay paritaria que le pueda ganar a la inflación", profundizó Santín.

El Congreso se desarrolla en el hotel Perón. Foto 0223.

Por último, el secretario general marplatense analizó lo que está pasando en cuanto a los puestos de trabajo: "Notamos en Mar de Plata una especie de goteo. Empiezan a cerrar algunos establecimientos. Y claro que nos genera muchísima preocupación, porque estamos notando que estamos atravesando una especie de pandemia sin virus", definió.