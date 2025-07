UTHGRA Mar del Plata: oficializaron la Lista Celeste y Barrionuevo le dio una paliza histórica a Dante Camaño

Este martes 22 de julio a la medianoche cerró el plazo oficial para la presentación de listas para las elecciones internas de UTHGRA Mar del Plata, que se celebrarán el próximo 18 de septiembre. Finalmente, solo una fue oficializada: la Lista Celeste, encabezada por el actual secretario general Pablo Santín, plenamente alineada con la conducción nacional de Luis Barrionuevo.

Con un récord inédito e histórico de más de 7.800 avales de trabajadores hoteleros y gastronómicos, la Lista Celeste, que fue presentada el pasado 17 de julio, será la única que participará del proceso electoral gracias al respaldo de los trabajadores y trabajadoras.

“Esta es la UTHGRA que quieren los trabajadores, un sindicato de pie, con futuro, proyectos, con un horizonte claro y al servicio de las familias hoteleras y gastronómicas. A pesar de todas las maniobras fraudulentas, Dante Camaño no pudo meterse en Mar del Plata”, expresaron desde la conducción local.

Además, agregaron que "la contundente legitimidad con la que fue oficializada la Lista Celeste dejó expuesto al sector opositor vinculado a Dante Camaño, que hasta último momento intentó sin éxito presentar una lista".

“Estuvieron hasta última hora del martes juntando avales desesperados y los afiliados no les firmaban. No tienen el apoyo de los trabajadores, que ya eligieron a quién quieren que los represente”, remarcaron desde la conducción de Pablo Santín, y agregaron: "Intentaron poner palos en la rueda desde el inicio y no juntaron ni cien avales".

El respaldo categórico a la Lista Celeste representa también una clara muestra de apoyo no solo al trabajo de la conducción local en estos cuatro años, sino también a la gestión de Luis Barrionuevo en UTHGRA a nivel nacional.

Pablo Santín, actual secretario general y único candidato oficializado de cara a la elección, agradeció el apoyo histórico de los trabajadores que firmaron los avales y destacó: "Es un orgullo el equipo que me acompaña en la conducción de UTHGRA Mar del Plata. Tenemos intacto el compromiso y la convicción de defender a cada compañero. En estos cuatro años pusimos al sindicato al servicio de los trabajadores. Cumplimos con todo y vamos por mucho más en la nueva etapa que se viene".

Tras esta instancia, el próximo 18 de septiembre, los hoteleros y gastronómicos elegirán a sus representantes en un acto democrático homologado que incluirá un total de 157 urnas distribuidas en los establecimientos hoteleros y gastronómicos, permitiendo por primera vez que las y los trabajadores voten desde sus propios lugares de trabajo, y elijan el futuro de UTHGRA.