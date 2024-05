Carlos Bianco: “Me parece un momento clave para discutir los temas vinculados a la salud”

Durante la segunda jornada del Congreso Provincial de la Salud, llevado a cabo en el NH Gran Hotel de Mar del Plata, Carlos Bianco mantuvo diálogo con 0223. Fue así que el ministro de Gobierno de la Provincia brindó declaraciones respecto al Congreso organizado por parte del ministro de Salud Nicolás Kreplak, sobre el impuesto al combustible y conforme a la Ley de Bases que será tratada próximamente en el Senado.

“Me parece un momento clave para discutir los temas vinculados a la salud, porque como todos sabemos, por las decisiones políticas que ha tomado el Gobierno nacional, hoy todo el sistema de salud de la República Argentina: el privado, el público, el de las obras sociales, está en crisis”, anunció el ministro Bianco.

Y agregó que “el hecho de haber desregulado el sector, de haber desregulado la fijación de precios de los medicamentos, ha generado una crisis muy grande del sector, que era un sector que obviamente tenía problemas, pero que con esta normativa, con esta desregulación tan fuerte que se ha llevado adelante, se ha multiplicado muchísimo, y hoy la atención de salud está en riesgo en toda la Argentina, con este marco normativo actual”.

Conforme a la tasa que se le agregó al combustible, por parte de varios municipios, incluido General Pueyrredon, Carlos Bianco manifestó que “son decisiones que toman los municipios en el marco de sus competencias, en el marco de su legitimidad”. Sin embargo, aclaró que “seguramente muchos municipios no tomarían este tipo de decisiones si el Gobierno nacional cumpliera con sus obligaciones con la Provincia de Buenos Aires, transfiriendo los recursos que le corresponden a la Provincia y que muchos de esos recursos se coparticipan con los municipios”.

Por último, frente a la Ley de Bases que será tratada en el Senado, el ministro dijo: “Vamos a trabajar para que esa ley no se apruebe, porque la hemos evaluado con detalle: la primera versión más larga, después las distintas versiones acotadas, la versión que ahora se aprobó, y no hay un solo punto, no hay un solo artículo de esa ley de bases que sea bueno para la provincia de Buenos Aires”. Por lo tanto, “vamos a trabajar obviamente con nuestros senadores, con el conjunto de nuestra fuerza política para que esa ley no se apruebe”.