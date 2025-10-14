El guardaespaldas de Messi sorprendió a todos: el golazo viral que enloqueció a los fanáticos

Yassine Cheuko, el inseparable custodio de Lionel Messi en el Inter Miami, volvió a ser tendencia, pero esta vez por una espectacular volea que recorrió el mundo en las redes sociales.

El inseparable guardaespaldas de Lionel Messi, Yassine Cheuko, volvió a ocupar los titulares, aunque esta vez no por su rol de custodio, sino por un gesto técnico digno de un profesional. En las últimas horas se viralizó un video en el que el exmilitar francés anota un golazo de volea durante un entrenamiento del Inter Miami, una acción que desató una ola de comentarios y millones de reproducciones en redes sociales.

Lejos de su habitual perfil serio, Cheuko mostró una faceta inesperada que cautivó a los fanáticos del astro argentino. Su figura se volvió un fenómeno desde la llegada del capitán de la Selección Argentina al club estadounidense. Habitualmente se lo ve recorriendo el borde del campo, atento a cada movimiento del rosarino y garantizando su seguridad en medio del fervor que despierta el mejor jugador del mundo.

Sin embargo, su historia personal es tan interesante como su actual trabajo. Nacido en Francia, Yassine sirvió como combatiente en operaciones militares en Medio Oriente antes de dedicarse a la seguridad privada, y posee una sólida formación en artes marciales mixtas, boxeo y taekwondo. Esa combinación de disciplina y fuerza lo convirtió en el hombre ideal para acompañar a Messi en su aventura estadounidense.

Su pasado lo llevó a ser elegido por el Inter Miami cuando el club decidió reforzar la seguridad de su máxima figura en 2023. El propio David Beckham, uno de los propietarios de la institución, habría impulsado el esquema personalizado para garantizar la tranquilidad del capitán argentino. Desde entonces, la imagen de Cheuko corriendo a la par de Messi se volvió una postal habitual de cada partido del equipo de Florida.

Pero Yassine no se limita a custodiar. También se ha convertido en una figura mediática: comparte rutinas de entrenamiento, consejos de defensa personal y hasta promociona su propia línea de indumentaria inspirada en su pasado militar. En entrevistas previas, explicó que su trabajo va más allá de la seguridad física: “Aplicamos técnicas de combate para anticipar y prevenir riesgos”.