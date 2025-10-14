Al Thorton no se calló: la respuesta de la figura de Peñarol a las críticas de Carlos Altamirano

La figura del "Milrayita" fue criticada por un periodista y sorprendió a todos con su respuesta.

Peñarol consiguió enderezar el mal rumbo con el que había iniciado la temporada gracias a dos muy buenas victorias ante Quimsa e Instituto en el Polideportivo Islas Malvinas. Tras el encuentro frente al conjunto cordobés, el periodista y relator Carlos Altamirano realizó una fuerte crítica a Al Thorton en un vivo de Instagram, y los hinchas del "Milrayita" no lo dejaron pasar.

“Me da la sensación de que, hoy por hoy, este Sheriff, este Thorton, para Leo Costa es más un problema que una solución. El tipo está grande, físicamente no está igual, está jugando más por oficio que por otra cosa. Los idas y vueltas le están costando”, expresó Altamirano.

Ante estas palabras del reconocido periodista, los hinchas del conjunto marplatense salieron a defender al estadounidense y además lo arrobaron para que se entere de los comentarios. El "Sheriff" que suele utilizar mucho las redes no desaprovechó la oportunidad y con gran altura respondió: "No te preocupes, sé quién soy como jugador. Su trabajo es conseguir visitas y hacerlo interesante".

Y luego a otro de los hinchas también le dijo: "No te preocupes por esto. Son solo palabras. Estamos enfocados en ganar partidos y mejorar como equipo. No dejes que esta *** te moleste. Que tengas un buen día".

Al Thorton está transitando su quinta temporada vistiendo los colores de Peñarol. Se transformó, sin dudas, en un símbolo de la institución en los últimos años, tanto por su aporte dentro como fuera de la cancha. Disfruta de jugar al básquet y, por esa razón, no se preocupa por este tipo de comentarios. Prioriza al equipo y respondió con altura ante las ofensivas palabras.

Para cerrar con broche de oro a esta polémica, Peñarol horas más tarde subió un video a sus redes sociales presumiendo a su estrella: "𝙉𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙎𝙝𝙚𝙧𝙞𝙛𝙛 💙🤍"

Ahora muchos esperan por la respuesta de Al Thorton en cancha y para ello tendrán que esperar hasta el domingo cuando Peñarol reciba en el Polideportivo a La Unión de Formosa.