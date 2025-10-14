Muerte de la paracaidista: allanaron al instructor, secuestraron equipos e investigan un homicidio culposo

A la espera de los resultados del peritaje que los organismos técnicos de la Fuerza Aérea Argentina harán del paracaídas que usaba Rosana Mabel Back cuando se mató en la ciudad de Miramar, la causa sumó el secuestro de otros diez equipos, una notebook, cámaras y dispositivos electrónicos que estaban en poder del instructor a cargo del vuelo.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la DDI allanó la vivienda del hombre de 56 años en el barrio Peralta Ramos Oeste. La medida fue solicitada tras detectar presuntas irregularidades en la libreta personal y que se ha aludido a un salto el día de los hechos como "estrella" y que sería solo para profesionales.

Equipos secuestrados.

En base a ello se destacó necesario contar con las filmaciones del salto para reconstruir lo sucedido por lo que se solicitó el allanamiento de la vivienda del instructor y la requisa de un automóvil Citroen C4. El personal de la DDI llevó adelante la medida y secuestró una cámara de fotos Canon, una cámara GOPRO, con su memoria, dos memorias externas, un pendrive, una cámara deportiva y diez paracaídas.

Una vez cumplida la dirigencia, el hombre fue notificado de la existencia de una causa por homicidio culposo, aunque no hay por el momento personas imputadas.

Tal como adelantó en su momento este medio, minutos después del hallazgo del cuerpo de la mujer en la zona del camino Los Jazmines, en inmediaciones del aeródromo., personal del Destacamento Las Flores, dependiente de la Estación de Policía Comunal de Miramar secuestró la mochila y el paracaídas.

Paracaídas de la víctima.

Ese informe aún pendiente confirmará cuál era el estado de equipo, si presentaba algún tipo de riesgo visible, si había una falla detectable o si fue un problema en la ejecución del salto y la apertura.

El informe de autopsia que al día siguiente recibió el fiscal Germán Vera Tapia confirmó que Back sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo y traumas en casi todos sus órganos. Se pudieron tomar muestras de orina y sangre para evaluar y se retiró un monitor continuo de glucosa que tenía, aunque no pudo confirmarse si quedan registro para establecer si hubo una pérdida de conocimiento antes del impacto.