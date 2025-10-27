Chocó con su BMW a un taxi estacionado, el dueño le reclamó y lo arrastró una cuadra arriba del capot

El sábado al mediodía, en medio de una breve tregua del temporal que afectaba a Berisso, un incidente vial derivó en una escena de alto riesgo cuando el propietario de un taxi fue arrastrado sobre el capot de un BMW durante aproximadamente 100 metros.

El episodio comenzó cuando el taxista, que había dejado su auto en el frente de su domicilio a las 6 de la mañana y permanecía en su casa, salió tras escuchar el impacto.

El hecho, que ocurrió en la cuadra de 152 entre 13 y 14, se desencadenó luego de que el conductor del vehículo de alta gama colisionara contra el taxi estacionado y, tras una discusión, intentara huir del lugar.

Al observar que el BMW había dañado tanto su vehículo como la reja de la vivienda, el dueño del taxi exigió al conductor que descendiera y proporcionara sus datos. El afectado relató a 0221 que, ante la negativa del automovilista, golpeó el capot del auto alemán en un intento de llamar su atención.

La situación escaló cuando el conductor del BMW aceleró, desplazando al taxista sobre el capot. Según la víctima, durante el trayecto se sujetó de los limpiaparabrisas mientras el vehículo avanzaba por la cuadra.

El recorrido forzado se extendió por 100 metros, hasta que el automóvil frenó bruscamente en una esquina. En ese momento, el damnificado cayó al asfalto y sintió temor de ser atropellado mientras intentaba reincorporarse.

El conductor del BMW se dio a la fuga tras el incidente, dejando al propietario del taxi con daños materiales y herido. De inmediato, el taxista formalizó la denuncia ante las autoridades, con la expectativa de que la Policía logre identificar al responsable y que este asuma las consecuencias de su accionar.

La investigación policial continúa en curso, mientras la víctima aguarda que el responsable sea localizado y responda por los daños ocasionados.