Terror por un pirómano suelto en el barrio: "Quiso prender fuego mi auto"

Una familia que reside en uno de los barrios más antiguos y tradicionales de Mar del Plata, dejó estacionado su auto -un Peugeot 208- y se fue a descansar en la noche del miércoles, como en cualquier otra jornada. Pero una alarma que disparaba el sonido desde la calle y los gritos de los vecinos, les hicieron saber que no estaba todo bien afuera.

"Tipo 1 de la mañana me quisieron prender fuego el auto. Un hombre quemó pastizales y basura para que agarren fuerza las llamas e incendien todo. Es un pirómano que da vueltas por el barrio", contó Julián a 0223. La víctima explicó que se despertaron ante la desesperación del barrio. El hecho ocurrió en Villa Primera, una zona histórica de la ciudad.

Los vecinos juntando pruebas en la madrugada de Villa Primera.

Un vecino de la cuadra que comprende la calle Malvinas y la avenida Libertad le tocó timbre, en medio de tantos ruidos, y terminó de levantar a Julián. "Podría haber sido una tragedia", reflexionó minutos después de la dramática escena el damnificado. Cuando notó los restos del fuego, las cenizas y mientras la policía llegaba al lugar, tomó noción del peligro por el que había pasado.

La policía llegando al lugar de los hechos.

Los antecedentes del quema coches

Según refirieron los vecinos, el pirómano no es otro que el mismo que fue noticia en el mes de agosto. Tres meses y monedas pasaron de los videos que publicó 0223, con quema de autos y contenedores en el barrio Villa Primera.

En septiembre volvió a pasar: ya era reconocido y reclamaron porque "la policía no hace nada". Sin embargo, su accionar se había disminuido por el trabajo de las fuerzas de seguridad o la exposición del caso. Cualquiera fuera el motivo, parece haber quedado atrás, porque la historia sumó un nuevo capítulo y temen que haya más episodios.

Hace sólo 6 días, otra vecina denunció a 0223 que un hecho similar ocurrió en Balcarce al 9800 y dejó a todo un barrio atemorizado: "Tipo 4.30, prendieron fuego al frente de una vivienda con gente durmiendo adentro: nenes, mayores y una bebe. Pudo haber sido una tragedia".