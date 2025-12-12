Dolor por la muerte de la adolescente: clubes marplatenses impulsan una colecta para ayudar a la familia

La tristeza y el profundo dolor invade a la familia de Brenda Córdoba, la adolescente de 14 años que terminó un encuentro en el predio del club Deportivo Norte, al que fue a jugar con su equipo Estrella de Belgrano, y fue atropellada al cruzar la ruta 2. Un día después, falleció en el hospital.

La comunidad deportiva del barrio Belgrano.

Según le contaron los familiares a 0223, su padre llegó esta mañana de San Luis para estar en la sala velatoria donde despedirán los restos de la adolescente. Su mamá la acompañó en el nosocomio, ya que vive en Mar del Plata, y quienes forman parte de su equipo y otros clubes comenzaron una colecta para ayudar a la familia en los traslados y demás gastos que ocasionó la tragedia.

Cecilia Pérez, coordinadora del club Deportivo Norte, encabezó la acción solidaria poniendo el alias a disposición. La difusión se compartió en los canales oficiales de la institución deportiva.

Los hechos

El fallecimiento de Brenda Córdoba se confirmó ayer. La menor de 14 años que en la noche del miércoles fue atropellada en el kilómetro 393 de la Autovía 2, a la altura de Estación Camet.

Ya en las últimas horas la familia había dejado trascender que la niña estaba "en manos de Dios" y que seguían "en oración y esperando". Estaba internada en estado crítico en el Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata (Higa) y presentaba daños neurológicos que fueron irreparables.

Brenda formaba parte del equipo de fútbol femenino del Club Estrella de Belgrano y había asistido a un partido.