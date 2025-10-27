Atención: por pedido de los vecinos, cambia el sentido de circulación de una calle por dos cuadras
Se establecerá una dirección única en dirección norte en el tramo comprendido entre Mario Bravo y Comunidad Foral de Navarra (3300–3500), con el objetivo de mejorar la transitabilidad y seguridad vial de la zona.
La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), informó que la calle Sánchez de Bustamante, en el tramo comprendido entre Mario Bravo y Comunidad Foral de Navarra (3300–3500), pasará de doble mano a sentido único en dirección norte. La solicitud fue requerida por los vecinos del barrio a través de la Sociedad de Fomento.
Esta medida tiene como objetivo reordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial de los vecinos del barrio, favoreciendo una circulación más ordenada y reduciendo situaciones de riesgo en zonas residenciales.
Como parte de la implementación, se llevaron a cabo tareas de reubicación de la señal de lomo de burro y el traslado de la señal de escuela hacia la calle lateral, adecuando la señalización a la nueva disposición del tránsito.
Por último, desde Vialidad Municipal recuerdan a la comunidad que pueden consultar los cortes de tránsito en tiempo real mediante la aplicación Waze Argentina.
