Detenido por violar a una feriante ya había sido condenado por abuso y estaba con libertad asistida hace menos de un mes

El sujeto de 45 años acusado de violar a una feriante de Plaza Rocha la semana pasada y que fue detenido el miércoles por la tarde ya había sido condenado por el mismo delito a nueve años de prisión en mayo de 2018 y hace menos de un mes estaba con libertad asistida.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal se llama Sergio Lucero y había sido condenado a nueve años de prisión tras un debate que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4. La pena impuesta tiene vencimiento el 29 de enero del año próximo.

Las fuentes judiciales consultadas señalaron que a cuatro meses del vencimiento total de la pena, desde el Juzgado de Ejecución Penal N°2 se le otorgó la libertad asistida conforme a la Ley de Ejecución Penal. “Ayer la Fiscalía de Ejecución dio aviso del pedido de captura solicitado por lo que se revocó el régimen y también se ordenó su detención”, indicaron.

Lucero fue trasladado a Tribunales para prestar declaración en la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 –curiosamente la misma que intervino en la investigación que terminó con su primera condena- y también quedará detenido por decisión del Juzgado de Garantías N°3.

“Una causa muy espantosa”



Tal como adelantó 0223, el hecho investigado por el fiscal Carlos Russo sucedió el viernes pasado en un domicilio particular al que Lucero llevó a la mujer que conoció en un puesto de la feria que funciona en Plaza Rocha.

El abuso sucedió en un inmueble del barrio Jorge Newbery y fue de tal violencia que la víctima debió ser intervenida quirúrgicamente. “Fue abusada por vía oral, vaginal y anal e incluso los profesionales sacaron objetos extraños de su cuerpo”, aseguraron las fuentes consultadas.

Las actuaciones que hizo personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia llegaron a la Unidad Funcional de Instrucción N°7 y apenas sus integrantes lograron establecer la identidad de Lucero pidieron su detención a la Jueza de Garantías Rosa Frende.

El sujeto fue detenido el miércoles, pasó la noche en la Unidad Penal N°44 de Batán, lugar al que volverá por la tarde tras su presentación en el octavo piso de Tribunales.