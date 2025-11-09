Bahía Blanca: comienza el juicio a un hombre acusado de abusar de su hijo de 3 años

Los hechos cometidos habrían tenido lugar entre 2019 y 2020, cuando la víctima lo visitaba para tomar contacto con él.

Comienza este lunes en Bahía Blanca el juicio a un hombre acusado de abusar de su hijo de 3 años. Hasta el jueves 20 de noviembre, se llevará a cabo el debate por jurados para analizar la conducta del único imputado.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2020 en el interior de dos domicilios del acusado, quien se encontraba separado de la madre de la víctima, y donde el niñolo visitaba para tomar contacto con él, de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

La denuncia fue radicada por la madre, que observó comportamientos extraños en la víctima y una reiterada negativa a ir con su padre, acompañada de angustia y llanto. Esta situación derivó en la visita a profesionales psicólogos infantiles, quienes detectaron los primeros indicios de abuso sexual.

Además, durante la instrucción de la causa recolectaron diversas medidas de prueba que permitieron llevar la causa al juicio que inicia mañana.

Por su lado, Caudia Fortunatti, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, será la jueza técnica y el debate se llevará a cabo en el quinto piso del Palacio de Tribunales, en Bahía Blanca.