La lluvia y la noche, escenario de un fatal accidente en ruta 11

Un trágico siniestro vial con desenlace fatal se registró en la noche de este sábado sobre la ruta 11, a la altura del kilómetro 355, en jurisdicción de la localidad de Nueva Atlantis.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando un automóvil Toyota conducido por un hombre de 61 años embistió por causas que aún se intentan establecer a una motocicleta de color rojo que circulaba por la misma traza. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, Rogelio Araujo Achar, de 37 años, de nacionalidad paraguaya y con domicilio en la localidad bonaerense de Hurlingham, perdió la vida en el lugar.

Según se informó, la colisión fue de tal magnitud que la motocicleta quedó prácticamente destruida, lo que dificultó la identificación inmediata de su modelo y cilindrada. Tanto los vehículos involucrados como el cuerpo de la víctima quedaron sobre la banquina, por lo que se procedió a preservar la escena a la espera del arribo de policía científica.

El cuerpo de la víctima de 37 años junto a la ruta.

Al momento del siniestro, la calzada se encontraba mojada a raíz de las lluvias, en un tramo recto de la ruta, con clima instable y visibilidad reducida propia del horario nocturno. El tránsito en la zona era escaso, aunque se dispuso un bypass vehicular de manera preventiva mientras se desarrollaban las tareas periciales.

La Unidad Funcional de Instrucción y Delito en turno, a cargo de la doctora Prieto, fue notificada del hecho y dispuso la realización de las diligencias de rigor, incluyendo la operación de autopsia. La investigación quedó a cargo del destacamento vial La Costa, que trabaja para determinar las responsabilidades y las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.