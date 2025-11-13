Locura por la Scaloneta: 20 mil personas en la práctica abierta en España

Lionel Messi continúa desatando pasiones sin límites. Este jueves volvió a quedar demostrado en España, cuando la Selección Argentina se entrenó en el estadio de Elche ante 20 mil personas en las tribunas. Fue el último ensayo del equipo de Lionel Scaloni antes del amistoso frente a Angola, que marcará el cierre del año para la Albiceleste.

En el entrenamiento abierto, Messi se mostró activo y Lionel Scaloni dio pistas del once que saldrá mañana a la cancha desde las 13.00 de Argentina. El capitán fue la gran atracción y recibió una camiseta del club que los albergó.

El posible equipo es Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Giovanni Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.



