Un repentino corte complicará el tránsito en dos importantes avenidas de Mar del Plata

El Municipio informó este jueves de manera sorpresiva la intervención en dos arterias principales de la ciudad y, nada menos, que en una de las esquinas más concurridas de Mar del Plata por trabajos de mantenimiento.

Se trata de Independencia y Libertad, donde habrá un corte de tránsito por parte del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) programado entre las 8 y las 12.

"El tránsito estará afectado en esa franja por obras de refuerzo preventivo del semáforo", comunicaron y recomendaron "circular con precaución y prestar atención a las señales viales" en esos tramos.

Un semáforo que asustó a todos

La esquina fue protagonista el pasado 29 de octubre cuando el semáforo de una de las esquinas cayó de repente en las primeras horas de la mañana y generó un caos en la circulación.

Producto del viento y de un importante deterioro, se desplomó y dejó a la vista las malas condiciones de sus cimientos. “Un milagro que no le haya pegado a nadie porque pasaban muchos autos y gente a esa hora”, comentó a 0223 un comerciante de la zona.

Ante el inconveniente, personal de Tránsito ordenó la zona y desde el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) trabajaron para cambiar la columna y volver a poner el semáforo en funcionamiento.