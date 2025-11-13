Llegó la noche y con calorcito: qué heladerías de Mar del Plata tienen 2x1 este jueves

La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) anunció una nueva edición de La Noche de las Heladerías y no pudo llegar en mejor momento para Mar del Plata. Será hoy, justo cuando el jueves tocará los 25 grados y en el horario nocturno donde continuará el viento norte.

Este jueves 13 de noviembre celebrará en todo el país una nueva edición de La Noche de las Heladerías, una propuesta que combina sabor, tradición y espíritu festivo en uno de los eventos gastronómicos más esperados del año. La jornada invita a disfrutar de la clásica promoción 2x1 en cuarto kilo a partir de las 19 horas, en más de 500 heladerías de todo el país.

Qué tiene el sabor sorpresa que se estrenará

Esta edición trae una sorpresa especial. Los llamados “artesanos de la felicidad” presentarán un sabor exclusivo creado para la ocasión: Fruta D’Oro, un sorbete de mango y banana con un toque cítrico de lima y granizado de chocolate blanco.

Nuevos gustos y tradicionales. Foto 0223.

La receta surge de la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, el certamen que premia la creatividad y la innovación de los mejores maestros heladeros del país.

Cuáles son las heladerías adheridas en Mar del Plata

Heladería Polar: Fortunato de la Plaza 4601.

Helados Kelly: Av. Edison 1599.

Helados L’Sucre: Avenida Independencia 485 / Av. Juan B. Justo 485.

Helados KIiwi: Alberti 3002, esquina La Rioja.

Avgvstvs: Av. Constitución 4292 / L.N.Alem 3570.

Colonial: Av. Constitución 6295.

Helados Eduardiko: Av. Arturo Alió 1033 / Av. Libertad 5401.

Frío´s: San Juan 2499.

Alfonsina MDQ: Alvarado 2948.

Ricolatto Helados: Jujuy 2213.