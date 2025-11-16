"Mi hermana falleció y la vi por televisión": el duro cuestionamiento en vivo de Mirtha a Fabiola Yañez

El cruce entre la conductora y una de sus invitadas.

La conductor más famosa de los almuerzos le recordó a Fabiola Yañez la denominada fiesta de Olivos en plena pandemia cuando regían las prohibiciones de reuniones sociales por el coronavirus y ella no pudo despedir a su hermana Goldy, quien tenía 93 años y falleció el 1 mayo de 2020.

"El festejo del cumpleaños, en plena pandemia, ¿lo organizaste vos?", le consultó. Y Fabiola expresó: "No la hice yo. Había personas que estaban trabajando en la Quinta... Gracias que saques el tema".

"Te estoy ayudando para que confieses todo porque la gente tiene de pronto versiones diversas", le marcó la conductora.

Sin embargo en su siguiente intervención, lanzó: "Mi hermana gemela falleció en plena pandemia y yo lo vi a través de un canal de televisión, mi querida y amada Goldie. A lo lejos, a través de la televisión la vi, no podía asistir". Luego, la ex primera dama reconoció su error y pidió perdón, cuestionando también a su ex pareja Alberto Fernández.

"No voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos, sé que no se debió hacer, no fue un brindis que 'organizó mi querida Fabiola', no fue una fiesta y no fue lo que se mostró. Yo no fui la persona que dijo 'yo no estuve presente' y después apareció en una foto. Fue una cena, sí", cerró.