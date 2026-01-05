Taxistas en guerra contra las plataformas de transporte: reclaman controles en el verano

Taxistas advierten por apps ilegales y esperan que la temporada sea un alivio tras un año “muy duro”.

Tras un 2025 marcado por la baja de la actividad, el sector de taxis de Mar del Plata recibió el inicio del nuevo año con expectativas moderadas pero con la esperanza de que la temporada de verano funcione como un alivio económico. Sin embargo, el incremento de las apps de transporte los puso en alerta.

Darío López, secretario adjunto de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, Delegación Mar del Plata, expresó que “el invierno fue muy duro y el sector está muy atrasado económicamente", sin embargo dijo que "ver a Mar del Plata llena este fin de semana fue una caricia al alma”

Taxistas advierten por apps ilegales y esperan que la temporada sea un alivio tras un año “muy duro”

Según detalló el dirigente, el balance del 31 de diciembre y el 1° de enero fue positivo tanto en la calle como a través de los pedidos por radio y aplicaciones habilitadas. “Fue súper productivo, hubo mucho trabajo en los llamados y también con la gente que paraba taxis en la vía pública”, afirmó en diálogo con Extra (102.1).

A la vez, el dirigente apuntó a la denuncia contra las aplicaciones de transporte que operan de manera ilegal en Mar del Plata. López fue contundente al señalar que “hubo un compromiso político para que las aplicaciones bajen, pero el municipio miró para otro lado y no controló”.

Desde el sector advierten por el avance de aplicaciones ilegales y reclaman más controles en la temporada de verano.

“Hoy circulan autos con vidrios polarizados, pasajeros adelante y sin ningún tipo de control. No hablamos solo de nuestro trabajo, sino de la seguridad del ciudadano que se sube a un vehículo sin saber quién lo maneja”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que las plataformas no tributan en la ciudad ni en el país y que se llevan un porcentaje de cada viaje al exterior. “Se quedan con el 30% y no dejan nada en Mar del Plata. Eso es lo que genera bronca”, afirmó.

Operativos desde el 10 de enero

López confirmó que, tras gestiones con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, se comprometieron a iniciar operativos a partir del 10 de enero para controlar el transporte ilegal en zonas de jurisdicción provincial.

“El procedimiento será claro: si hay pasajeros a bordo, se los va a trasladar a destino y luego se les llamará un transporte legal. El vehículo ilegal será secuestrado y el dueño tendrá una multa que ronda los 6 millones de pesos”, explicó.

Además, indicó que en los próximos días se definirá un cronograma con puntos específicos de control y que representantes del sector estarán presentes durante los operativos.

Radiografía del transporte legal en Mar del Plata

Actualmente, en General Pueyrredon hay 2.147 taxis, 715 remises y 280 autos rurales, aunque, según López, solo el 50% se encuentra trabajando. “La situación es similar en todos los rubros, muchos no pudieron sostener los costos”, explicó.

En ese marco, el dirigente insistió en la necesidad de ordenar el sistema y actualizar la normativa. “No estamos en contra de que la gente trabaje, pero debe ser dentro del marco de la legalidad. Hay que sentarse a discutir una ciudad ordenada”, sostuvo.