Oportunidad laboral: una importante escribanía abrió una búsqueda laboral para cubrir vacantes

La escribanía Mayer del barrio de La Perla de Mar del Plata lanzó una búsqueda laboral para incorporar personal administrativo, con posibilidad de cubrir hasta dos vacantes, ya sea bajo modalidad de jornada completa o dos puestos part time.

Según se informó, el trabajo es presencial, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17. La convocatoria está orientada a personas con conocimientos en tareas de auxiliar general, expedición de certificados, diligenciamiento y liberaciones, certificaciones de firmas y manejo de PC.

Desde la escribanía indicaron que se valorará la experiencia previa en el ámbito notarial o jurídico, aunque aclararon que no es un requisito excluyente, lo que amplía la posibilidad de postulación a personas con perfil administrativo y vocación por el trabajo en el sector.

En cuanto a las competencias personales, se priorizarán perfiles responsables, organizados, con buena predisposición para el trabajo presencial, atención al público y manejo de documentación confidencial, además de capacidad para adaptarse a tareas administrativas diversas.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae con foto y una carta de presentación manuscrita y firmada al correo electrónico empleonotarial2025@gmail.com. La recepción de postulaciones estará abierta hasta el 18 de enero de 2026.

La búsqueda se enmarca en la necesidad de reforzar el equipo de trabajo ante el volumen de tareas diarias que maneja la escribanía, vinculadas principalmente a trámites notariales y atención al público.