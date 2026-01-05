Preocupación en un hogar de niños: se fue Miqueas con otro nene y están desaparecidos

No conocen el paradero del nene de 11 años desde la madrugada del domingo.

El domingo a la madrugada, un nene y Miqueas salieron del hogar de niños donde estaba el segundo a resguardo y hasta el día de hoy no tienen reportes de su paradero. Crece la preocupación mientras las horas pasan y su familia difundió datos del niño.

Miqueas tiene 11 años y, según comentó su familia, no conoce la calle. "Creemos que lo influenciaron para que se vaya porque es la primera vez que lo hace", publicaron en las redes sociales.

En tanto, dejaron el contacto de su abuelo Mario para comunicarse ante cualquier dato: el número de celular es 2235960906. Además, adjuntaron fotos de él para reconocerlo.

También pueden reportar información sobre su paradero al 2233480099 o al 911 y compartir esta nota para ampliar la llegada de la comunicación.