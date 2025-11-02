Avanza un frente de tormentas y emiten alerta meteorológica para este lunes

Después de un fin de semana primaveral, la primera semana de noviembre estará signada por la inestabilidad. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes se espera abundante caída de agua a partir de un frente de tormentas que se asentará en la zona.

Las primeras precipitaciones comenzarán durante la madrugada en forma de chaparrones. Con el correr de las horas irán tomando mayor forma e intensidad hasta transformarse en tormentas. De acuerdo a las probabilidades, las precipitaciones no cesarán a lo largo del lunes.

El tiempo para este lunes.

A pesar del fenómeno, el viento del sector norte sostendrá los valores térmicos de los últimos días y las temperaturas podrían ubicarse entre los 12 y 22 grados centígrados. A partir de la tarde, con la rotación al sudeste, podrían desarrollarse algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

A raíz de este pronóstico, el organismo emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes que tendrá vigencia durante la noche del lunes y la madrugada y mañana del martes. El aviso también abarca a localidades de la región como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Noroeste de General Juan Madariaga y Noroeste de Mar Chiquita.

Las tormentas más intensas se desarrollarán a partir de la noche del lunes. Foto: 0223.

En esos períodos, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.