¿Domingo de playa?: pronóstico decepcionante para despedir el fin de semana en Mar del Plata
Las jornadas de calor parecen haber llegado a su fin con el inicio de marzo, aunque el día se prestará para salir un rato al aire libre.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un sábado agradable aunque sin altas temperaturas, el fin de semana se despedirá con el cielo mayormente cubierto, fuertes vientos por la tarde y una máxima algo decepcionante en Mar del Plata, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En principio, la jornada finalizará con 17°, viento del noreste que oscilará los 23 y 31 kilómetros por hora (km/h) y mayormente nublado, mientras que la temperatura del domingo alcanzará tan solo los 21° y la mínima será de 14°, por la madrugada.
Además de que en gran parte del día no habrá sol y se mantendrá parcialmente nublado, las ráfagas del noreste se sentirán especialmente durante la tarde, soplando a una velocidad de hasta 50 km/h.
Por su lado, la semana tampoco tendrá un arranque con calor y el organismo proyecta un aumento de temperatura recién el jueves y viernes, con máximas de 25° y 26°, respectivamente.
