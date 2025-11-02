Domingo con sol pero baja la temperatura: a qué hora llueve en Mar del Plata

La mañana despejada y soleada, similar a la del sábado pese a sentirse con unos grados menos, no hace imaginar una llegada de lluvias e inestabilidad. Sin embargo, bien sabemos cómo es Mar del Plata. No se alarmen: el domingo permitirá disfrutarlo con planes y actividades de cara al sol.

Es que el viento norte continúa marcando el pulso del ambiente, solo que los vestigios desde el este (viento de mar) disminuyen la sensación térmica. Hoy la máxima será de 21 grados. Tampoco las ráfagas impactarán con una contundencia que dificulte el paseo: apenas llegarán a 40 kilómetros por hora pasando las cinco de la tarde.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Lo que si modificará el panorama, sobre todo de cara al lunes, es la lluvia. Se esperan precipitaciones a partir de las 23 horas y un mayor caudal durante la madrugada. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica chaparrones para toda la jornada de mañana.

Recomendación de la casa: aprovechen el domingo en la costa, en un parque, en una plaza o el patio de casa. El fin de semana fue benévolo para ese tipo de planes y mañana se pondrá en modo laboral, empezando la primera semana hábil de noviembre.