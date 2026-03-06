Viento del este, ¿lluvia como peste?: el pronóstico para este sábado en Mar del Plata

El verano en Mar del Plata de a poco comienza a quedar atrás y el tiempo ya da algunos indicios del otoño que se avecina. El sábado será una jornada signada por distintos fenómenos, una costumbre de la ciudad.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará algo nublado, aunque no se descartan algunas precipitaciones en forma de lluvia durante la madrugada. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima no superará los 22.

El viento, leve a moderado del este, podría alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en horas de la tarde.

No obstante, tras el fin de semana el buen clima se sostendrá con temperaturas que rondarán los 25 grados.