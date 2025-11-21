Asabal llama a elecciones para renovar sus autoridades

La Asociación Atlántica de Balonmano (AsABal) convoca a Elección de Autoridades y Comisión Revisora de Cuentas por vencimiento de mandato. La asamblea electoral se realizará el 17 de diciembre a las 19.30 hs, en Larrea 248.

Este proceso de renovación resulta fundamental para garantizar la continuidad del trabajo institucional que la Asociación Atlántica desarrolla desde hace más de dos décadas en Mar del Plata y la región.

La Asociación Atlántica de Balonmano es la entidad oficial que regula, coordina y promueve el handball en Mar del Plata, Tandil, Maipú, Necochea, Balcarce y Miramar. Constituida formalmente en 2003, la asociación es un pilar para el desarrollo deportivo local.

La AsABal cumple un rol central en la estructura del handball local:

• Organiza torneos y competencias anuales para todas las categorías, desde infantiles hasta mayores.

• Regula la actividad de los clubes afiliados y garantiza el marco reglamentario para la competencia oficial.

• Capacita y acompaña a entrenadores, árbitros y planilleros.

- Reúne a instituciones de Mar del Plata y la costa atlántica, como Once Unidos, Handball Norte, La Cantera, ACHA, Banco Provincia, Defensa de Tandil, Escuela Municipal de Handball Maipú, entre otras.

- ⁠Está afiliada a la Confederación Argentina de Handball (CAH), lo que habilita la participación de sus clubes y selecciones en torneos oficiales a nivel país. Además, integra programas nacionales como Desarrollo Futuro 2028 (de la CAH) orientado a mejorar la técnica-táctica individual y colectiva de los jugadores y al crecimiento sostenido del handball a nivel federal.

