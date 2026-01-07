Abrieron un bar y el mismo día lo clausuraron: "Había una banda en el techo con bailarinas"

Un bar de la zona sur de Mar del Plata que hacía apenas tres horas había inaugurado, fue clausurado tras comprobarse que contaba con numerosas falencias de seguridad y no estaba habilitado como un local bailable.

El bar está ubicado sobre la avenida De los Trabajadores al 5300, frente a un conocido balneario, en un sector icónico de la costa marplatense y este martes, como venía difundiendo a través de sus redes sociales, inauguraba con un show musical.

Luego de la denuncia de varios vecinos que alertaban por la presencia de música muy fuerte, a las 23 se presentaron personal de Inspección General y clausuró el bar.

"Había una banda musical tocando arriba de un techo con bailarinas a los costados haciendo una coreografía”, expresó un vecino que envió un video donde se veía gran cantidad de público bailando.

Según pudo saber 0223, el bar –donde había gente bailando- no contaba con habilitación para ese rubro y ni tenía las medidas de seguridad adecuadas, con la totalidad de los matafuegos con las cargas vencidas.