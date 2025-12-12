Fin de semana de súper acción con dos eventos deportivos de alto nivel

Más de 700 deportistas participarán este fin de semana de dos importantes eventos que se desarrollarán en nuestra ciudad organizados por ISSports.

El jueves se realizó la presentación oficial, con presencia de los responsables de la organización, Centro Naval, Prefectura, operativo de seguridad en aguas, Policía de la provincia de Buenos Aires, Cruz Roja, autoridades municipales, Asociación Marplatense de Triatlón y deportistas.

El Ente de Deporte y Recreación (EMDER), le entregó al presidente de ISSports, Hernán Ibáñez, un “reconocimiento y agradecimiento por el esfuerzo y la colaboración permanente en la organización de eventos que aportan al desarrollo deportivo de Mar del Plata y la región".

El sábado 13 se realizará la Arena Open Water ISS, carrera de aguas abiertas en el Centro Naval, con pruebas de 1.500 y 3.000 metros. El domingo 14 se desarrollará el Rower Triatlón Olímpico con partida en la playa del Centro Naval y llegada en la Plazoleta Almirante Brown. El Olímpico consta de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo.