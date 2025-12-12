Egresaron más de 600 alumnos del Centro de Formación Laboral de UTHGRA Mar del Plata

Luego de completar algunas de las tantas capacitaciones disponibles durante el 2025, más de 600 alumnos y alumnas del Centro de Formación Laboral N°405 de UTHGRA Mar del Plata recibieron sus certificados durante el acto de colación en el Teatro Colón que encabezó el secretario general, Pablo Santín, junto a la comisión directiva y docentes.

También estuvieron presentes la directora del CFL N°405, Betiana Meljor; el secretario Gerardo Iglesias; y el secretario de Capacitación de UTHGRA Mar del Plata, Héctor Maldonado.

En estos cuatro años de gestión, la formación profesional y la capacitación permanente se consolidaron como dos importantes pilares dentro de la conducción del sindicato.

En este tiempo, se multiplicó y se perfeccionó la oferta y la calidad de los cursos, talleres y demás instancias de capacitación en el CFL N°405 y también en la Escuela de Hotelería y Gastronomía, donde destacados docentes comparten su experiencia y sus conocimientos para que cientos de personas puedan tener herramientas para insertarse en la actividad hotelera y gastronómica.

El acto de colación se llevó a cabo este jueves por la tarde en el Teatro Municipal Colón, donde se hizo entrega de los certificados oficiales en un marco de absoluta alegría, reconocimiento y festejo junto a alumnos y alumnas de todas las edades, y sus familias. También asistieron autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Trabajo.

Se trata, en detalle, de los egresados y egresadas de todos los cursos que brinda el Centro de Formación Laboral N°405, con orientación en hotelería y gastronomía, entre los que se destacan los cursos de mozo y camarera, cocina, pastelería, cocina libre de gluten, alfajores regionales, barman, barista, bartender, maestro pizzero y roticero, elaboración de pastas artesanales, auxiliar de sommelier y manipulación de alimentos, entre otros.

Pablo Santín felicitó a los más de 600 nuevos egresados y egresadas y destacó el nivel educativo del Centro de Formación Laboral N°405. "La capacitación y la formación son pilares fundamentales para el desarrollo y el crecimiento personal y profesional en esta actividad", dijo durante el acto.

Vale destacar que todos los cursos cuentan con certificación oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

"Es una gran alegría que año a año cientos de personas elijan las aulas de UTHGRA Mar del Plata para formarse y capacitarse. Y gracias al destacado equipo docente, adquieren valiosos conocimientos para insertarse en el mercado laboral. La entrega de estos diplomas es un punto de partida; allí estaremos para seguir acompañándolos en todo lo que necesiten de aquí en adelante también", dijo el secretario general.

Próximamente se abrirá la inscripción 2026 para quienes deseen anotarse y realizar los distintos cursos que se dictan en el Centro de Formación Laboral N°405, todos ellos con amplia salida laboral.