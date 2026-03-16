Identificaron al hombre que murió cuando nadaba en Cabo Corrientes

Un importante despliegue policial se pudo observar esta mañana en la zona de Cabo Corrientes a raíz de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de un nadador que en las últimas horas fue identificado por sus allegados.

Con el avance de la investigación, fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que la víctima fue identificada como Aldo José Reginatto, quien a media mañana había ingresado a nadar en la playa de Cabo Corrientes, a la altura del Paseo Jesús de Galíndez y la calle Alem.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, el hombre de 72 años era oriundo de la localidad bonaerense de Quilmes, pero desde hacía tiempo estaba radicado en Mar del Plata.

Un conocido suyo que se encontraba con él denunció al 911 que lo perdió de vista, por lo que se inició una intensa búsqueda con personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Tal como se informó, el cuerpo fue hallado sin signos vitales por un buque pesquero mar adentro en la zona de la Banquina de los Pescadores.

En el caso tomó intervención la fiscal Florencia Salas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1, en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte.

"Lo que se ve en la superficie es una corriente que va de sur a norte. Pero claramente hay corrientes internas, lo cual hizo que el cuerpo aparezca para la zona del sur y no en el norte que era donde esperábamos", explicó a 0223 Marcelo Zanetti, coordinador del Operativo de Seguridad en Playas de la Municipalidad de General Pueyrredon.