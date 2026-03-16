Sorpresa: hicieron más de tres cuadras de fila para una entrevista de trabajo en Mar del Plata
A pesar de la lluvia, decenas de personas se acercaron para tener una entrevista laboral en un nuevo comercio de electrónica.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En un contexto de incertidumbre por el cierre de industrias y la inestabilidad económica, una empresa decidió abrir sus puertas en Mar del Plata y decenas de personas se acercaron para tener una entrevista laboral.
La imagen en avenida Independencia al 2500 es abrumadora. A pesar de la lluvia, la fila para poder dejar el currículum vitae da vuelta a la manzana. Martín, responsable del nuevo local de electrónica, contó en diálogo con 0223 que "es un proyecto de hace mucho tiempo, preparado con muchísimas ganas y esfuerzo".
El objetivo del negocio es "revolucionar los locales de tecnología", según buscan sus creadores al ampliar el abanico del sector: "Buscamos hacerlo con el nivel del local y con la cantidad de productos que vamos a ofrecer acá", señaló.
Respecto a la magnitud de la convocatoria, analizó que "el año pasado fue duro para todos y mucha gente ha quedado complicada. Tal vez están buscando volver a reinsertarse en el mercado laboral".
"Estoy contento de tener la posibilidad de dar laburo, es lo que a mí me motiva producto de mi afán de ir siempre para adelante", agregó.
En cuanto a los puestos a cubrir, explicó que son nueve aproximadamente e incluyen encargado, vendedor, conductores y cajeros. Además utilizará estas entrevistas para otros proyectos que tiene a su cargo.
La cantidad de gente que se acercó sorprendió a los vecinos, a las personas que pasaban y también a los propios comerciantes: "La verdad es que no me lo esperaba, recién les agradecí a todos porque se quedaron a pesar de la lluvia y vinieron temprano. Creo que habla mucho de ellos, del esfuerzo para salir adelante de cada uno".
Las entrevistas se llevarán a cabo hasta el mediodía, "los voy a estar acá esperando, no voy a dejar a nadie fuera", concluyó.
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