Sorpresa: hicieron más de tres cuadras de fila para una entrevista de trabajo en Mar del Plata

En un contexto de incertidumbre por el cierre de industrias y la inestabilidad económica, una empresa decidió abrir sus puertas en Mar del Plata y decenas de personas se acercaron para tener una entrevista laboral.

La imagen en avenida Independencia al 2500 es abrumadora. A pesar de la lluvia, la fila para poder dejar el currículum vitae da vuelta a la manzana. Martín, responsable del nuevo local de electrónica, contó en diálogo con 0223 que "es un proyecto de hace mucho tiempo, preparado con muchísimas ganas y esfuerzo".

El objetivo del negocio es "revolucionar los locales de tecnología", según buscan sus creadores al ampliar el abanico del sector: "Buscamos hacerlo con el nivel del local y con la cantidad de productos que vamos a ofrecer acá", señaló.

Respecto a la magnitud de la convocatoria, analizó que "el año pasado fue duro para todos y mucha gente ha quedado complicada. Tal vez están buscando volver a reinsertarse en el mercado laboral".

"Estoy contento de tener la posibilidad de dar laburo, es lo que a mí me motiva producto de mi afán de ir siempre para adelante", agregó.

En cuanto a los puestos a cubrir, explicó que son nueve aproximadamente e incluyen encargado, vendedor, conductores y cajeros. Además utilizará estas entrevistas para otros proyectos que tiene a su cargo.

La cantidad de gente que se acercó sorprendió a los vecinos, a las personas que pasaban y también a los propios comerciantes: "La verdad es que no me lo esperaba, recién les agradecí a todos porque se quedaron a pesar de la lluvia y vinieron temprano. Creo que habla mucho de ellos, del esfuerzo para salir adelante de cada uno".

Las entrevistas se llevarán a cabo hasta el mediodía, "los voy a estar acá esperando, no voy a dejar a nadie fuera", concluyó.