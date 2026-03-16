Tragedia en Cabo Corrientes: así fue el ingreso del hombre al mar

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el hombre que fue hallado sin vida en la costa, ingresaba al agua en la zona de Cabo Corrientes. La imágenes muestra cómo la persona camina por la orilla hasta que decide adentrarse entre las olas en un mar que lejos estaba de ser tranquilo.

Algunas hipótesis señalan que el hombre había ingresado al mar para nadar y fue arrastrado por las olas, mientras que otras analizan un destino más trágico. Lo que es seguro es que en ningún momento el sujeto pudo volver sobre sus pasos.

Un grupo de nadadores que encontró sus pertenencias dio aviso a guardavidas y personal de Prefectura que desplegaron un importante operativo hasta hallar el cuerpo a 1700 metros del lugar de partida entre Playa Grande y el Puerto.

"Lo que se ve en la superficie es una corriente que va de sur a norte. Pero claramente hay corrientes internas, lo cual hizo que el cuerpo aparezca para la zona del sur y no en el norte que era donde esperábamos", explicó a 0223 Marcelo Zanetti, coordinador del Operativo de Seguridad en Playas de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Personal de la Comisaría 9° actuó junto con guardavidas, Prefectura con guardacostas, embarcaciones de la zona y guardavidas que ingresaron con gomones. Un pesquero encontró al hombre y dio aviso a los efectivos.