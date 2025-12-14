Tristeza por la muerte de Kshamenk, la histórica orca de Mundo Marino que vivió 33 años en el oceanario de San Clemente

Con una longitud de 6,2 metros en su vida adulta, una circunferencia de 3,95 y un peso aproximado de 3.600 kilos; Kshamenk pertenecía a una especie llamada Orcinus Orca.

Este domingo murió Kshamenk, el ejemplo de orca macho que fue rescatado en 1992 cuando quedó varado siendo cachorro y tras ser rehabilitado vivió durante más de tres décadas en el parque temático Mundo Marino de San Clemente del Tuyú.

Su fallecimiento fue confirmado por las autoridades del oceanario atlántico, que informaron que sufrió un paro cardiorrespiratorio cerca de las 7 de la mañana.

Su extensa vida en cautiverio -en la que se convirtió en una de las grandes atracciones del parque- había encendido varias polémicas a lo largo de los años que incluyeron desde campañas en redes sociales de actividades ambientalistas y hasta un pedido ante el Congreso para que fuera liberada. Sin embargo, informes de especialistas del Conicet y de organismos internacionales habían recomendado no hacerlo por considerar que era imposible su reinserción en su hábitat natural.

La orca se encontró en cautiverio en Mundo Marino desde noviembre de 1992, cuando tenía entre 2 y 3 años.

"Kshamenk había sido rescatado en 1992, cuando era un cachorro, luego de un varamiento. Sin posibilidades de ser reinsertado y siguiendo la recomendación de expertos internacionales y autoridades nacionales, el equipo de Mundo Marino se encargó de su rehabilitación y cuidado durante más de 33 años. Gracias a esos cuidados, vivió por encima de la expectativa de vida promedio de una orca macho en la naturaleza", informó esta tarde Mundo Marino a través de un comunicado de prensa.

En cuanto a las causas que provocaron el paro cardíaco, detalló que "actualmente se están analizando las circunstancias y el origen que lo provocó. Todo indica que se trató de un cuadro asociado a su avanzada edad, del cual no pudo recuperarse a pesar de los esfuerzos y la atención permanente del equipo de profesionales dedicados a su cuidado".

“Es muy difícil describir el dolor que sentimos por la partida de Kshamenk. Con él se fue una parte de cada uno de nosotros. Somos un equipo enorme de personas que dedicamos nuestra vida a asegurarle el mayor bienestar las 24 horas de los 7 días de cada semana durante 33 años. Era parte de nuestra familia. Nos queda la tranquilidad de que lo hemos cuidado con todo nuestro amor y la certeza de que lo que él nos ha enseñado es un legado invaluable que nos permitirá seguir trabajando por la conservación de muchos otros animales”, manifestó Juan Pablo Loureiro, jefe veterinario de Mundo Marino.

La historia de Kshamenk

En febrero de 1992, una alerta llegó a los rescatistas de Mundo Marino. El aviso, realizado por vecinos de la zona, aseguraba que habían varado cuatro animales en la Ría de Ajó que desemboca en la Bahía de Samborombón. Sin embargo, cuando los profesionales llegaron encontraron sólo a una pequeña orca que tenía entre 2 y 3 años. Lo bautizaron Kshamenk, que es un nombre de origen fueguino que en idioma ona significa “orca”.

Al recordar el hecho, Mundo Marino expresó: "En un primer diagnóstico se observó que el animal atravesaba una situación crítica. Se intentaron distintos métodos para poder efectuar el rescate y reinserción, pero todos fueron infructuosos ya que el animal estaba muy débil. La única alternativa que quedó fue tratar de llevarlo a las instalaciones de Mundo Marino, con la aprobación de las autoridades nacionales, para que pudiese recibir un tratamiento adecuado para su recuperación".

El increíble animal marino murió por un cuadro asociado a su avanzada edad, del cual no pudo recuperarse a pesar de los esfuerzos y la atención permanente.

Las autoridades del oceanario detallaron que el proceso fue largo y complejo, debido a que no sólo se debía atender su frágil estado de salud, si no también atender su situación social y emocional, pues además del estrés del varamiento, había perdido a su grupo familiar.

Las orcas son animales que viven en grandes grupos matriarcales y permanecen en compañía de sus madres durante los primeros años de vida. La madre es la responsable de enseñar a la pequeña orca a cazar y a sobrevivir por sus propios medios, pero todo el grupo social cumple un rol importante en la educación de los nuevos miembros. Sin ellos, la supervivencia durante los primeros años es inviable. ​ ​

"Por eso, tras su rescate, se procuró que Kshamenk estuviese acompañado en todo momento, y que de a poco fuera teniendo confianza en las personas que estaban cuidándolo para que él permitiera, sin temor, que le tomaran muestras para el monitoreo de su salud y aceptara el alimento que se le ofrecía. Esta situación necesaria para salvarlo hizo que la orca se acostumbre al contacto humano y tome a sus cuidadores como parte de su nuevo grupo social, haciendo imposible su reinserción ya que el animal, lamentablemente, no hubiese sobrevivido en la naturaleza sin su grupo familiar. Gracias a los cuidados que le hemos dado pudo vivir la cantidad de años que una orca macho vive en promedio en la naturaleza (30 años)", detallaron.​