Preocupación extrema por el estado de deterioro de Kshamenk: "Se le marcan las costillas"

Kshamenk cumplirá en noviembre 31 años dentro de Mundo Marino ¿Es un aniversario para celebrar o lamentarse? Los proteccionistas de animales, al menos, tienen en claro que no hay nada que festejar: tras décadas de lucha, las organizaciones hoy mantienen más vivo que nunca el reclamo para que el famoso acuario de San Clemente del Tuyú libere a su única orca "estrella" y le conceda unos últimos años de dignidad.

El grito de liberación se escucha más fuerte por estos días después de las grabaciones que viralizó "Urgent Seas", una reconocida entidad de Canadá que decidió viajar a la Argentina para conocer de primera mano el estado en el que subsiste la orca macho, de aproximadamente 34 años de edad. Integrantes de la ONG filmaron su actividad durante varias horas, con drones desde las alturas, y las imágenes no fueron alentadoras.

"Kshamenk, su orca cautiva, no se mueve. No se encuentra bien y necesita ayuda inmediata. Debemos crear conciencia sobre su peligrosa existencia", advirtieron en "Urgent Seas", tras publicar los videos que, según aseguraron, fueron tomados entre el 23 y el 24 de septiembre de este año.

Y en Derechos de Animales Marinos comparten el diagnóstico. DAM es un espacio que nuclea a movimientos proteccionistas entre los cuales se destaca Activistas Animalistas de La Costa, Proyecto Galgo Argentina, Equipo Judicial Sandra, abogados y animalistas independientes. Cada una de estas organizaciones unió fuerzas y permanece en comunicación para luchar por la defensa y los derechos de los animales marinos y, en especial, de Kshamenk.

"La salud de Kshamenk sigue siendo nuestra principal preocupación. Se ve en forma notoria que no está bien. Hace tiempo que venimos pidiendo una evaluación integral para saber exactamente cómo está pero no hay informes de la salud de Kshamenk ni de ninguno de los animales desde 2015. Los hemos buscado por todas partes y no están", denuncia María Rosa, una de las voceras del colectivo proteccionista, en diálogo con 0223.

En Sudamérica, Kshamenk es la única orca que sigue encerrada en un acuario y uno los de pocos machos en esta situación en todo el mundo. Foto: prensa Mundo Marino.

Tras las imágenes publicadas por la ONG canadiense, en Derechos de Animales Marinos realizaron una nueva presentación, en busca de explicaciones, ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), que depende del Ministerio de Ambiente de la Nación. Es la sexta denuncia de este tenor que acercan al Gobierno pero aseguran que hasta ahora no han obtenido ningún tipo de respuesta.

Pero los proteccionistas no se quedan de brazos cruzados, a la espera de recibir novedades oficiales, y ya anticipan otra protesta en las puertas de Mundo Marino para el 28 de octubre, el sábado siguiente a las elecciones. "Tenemos que seguir visibilizando esta situación. Es una obligación para nosotros. Después de lo mal que lo han tenido durante tanto tiempo, Kshamenk está viviendo prácticamente de prestado. Es espantoso", lamenta María Rosa.

Uno de los aspectos que más preocupó y llamó la atención de las últimas postales que se tomaron de la orca es la poca movilidad que muestra dentro de una pileta de pequeñas proporciones para su tamaño. "Kshamenk mide más de seis metros y está en un estanque de 12 metros: no puede ni girar. Casi que da claustrofobia verlo así, está aletargado e inerte", insiste la proteccionista, y agrega: "Esa pileta tiene una profundidad de 3 metros, que ni siquiera lo resguarda del clima. Si hay un sol rajante, la piel de la orca se daña. Debería estar en una pileta del doble de tamaño".

Una de las piletas donde permanece Kshamenk. Foto: captura de videos de "Urgent Seas".

Además, en Derechos de Animales Marinos comparten otros videos recientes que consideran como prueba contundente del estado de deterioro que se acusa sobre el gran atractivo del acuario de la Costa Atlántica. "La gente nos hizo llegar distintos videos de marzo de este año en donde se ve que se le marcan las costillas a Kshamenk. Probablemente esto sea por una mala digestión: puede ser una anemia física o un problema derivado de no asimilar bien la comida", dice la vocera del movimiento.

Y qué dice Mundo Marino

Según los datos más actualizados difundidos por Mundo Marino, Kshamenk mide 6.021centímetros de largo, 3.095 centímetros de contorno y tiene un peso estimado de 3.600 kilos.

En el complejo de San Clemente desmienten las denuncias de proteccionistas y remarcan que "la información que circula en las redes sociales sobre supuestos problemas de Kshamenk es falsa". Un comunicado publicado con fecha del 25 de septiembre sostiene que su salud general está "en perfectas condiciones". Según dicen, la orca es sometida mes a mes a diferentes análisis que hoy "arrojan parámetros normales para su edad" y a otros controles anuales donde también exhibe "resultados sobresalientes". "Por supuesto, el estado de salud de Kshamenk como todas las tareas realizadas para su bienestar son monitoreadas, controladas y aprobadas por los organismos responsables del Estado provincial y nacional", aclara la compañía.

En Mundo Marino recuerdan que Kshamenk fue rescatada de un varamiento a mediados de noviembre de 1992, entre los días 17 y 18, cuando fue avistada por pescadores cerca de la costa, entre la desembocadura del Arroyo Ancho y de la Ría de Ajó, junto a tres ejemplares adultos. En aquel entonces, se estima que tenía 3 años de edad y se lo bautizó con el singular vocablo de origen fueguino que en idioma ona significa "orca". El estado de salud que acusaba era crítico.

Postales del hallazgo de Kshamenk en 1992. Foto: prensa Mundo Marino.

"Kshamenk estaba gravemente descompensado, deshidratado y con parámetros sanguíneos muy alterados. Se lo mantuvo en observación controlada durante las 24 horas del día. Todo el proceso fue muy largo y complejo ya que no sólo se debía atender su frágil estado de salud, si no también atender su situación emocional, alterada por el estrés del varamiento y por haber perdido a su grupo familiar", se detalla en el sitio de MM.

Luego cuentan que "el equipo de rehabilitación se preocupó de que Kshamenk estuviese acompañado en todo momento, y que de a poco fuera teniendo confianza en las personas que lo cuidaban, para que él permitiera voluntariamente, sin temor, que le tomaran muestras para el monitoreo de su salud". "Esta situación ineludible hizo que la orca se acostumbre al cuidado humano y considere a sus cuidadores como parte de su nueva familia", explican.

La primera etapa de rehabilitación de Kshamenk. Foto: prensa Mundo Marino.

Los proteccionistas, sin embargo, son escépticos con la historia de rescate que repite el acuario en la página web e insisten con las sospechas de que la única intención era capturar al animal. "A Kshamenk no lo salvaron: lo capturaron en 1992 y un año después crearon la fundación Mundo Marino. No es que se demoró la reinserción sino que nunca tuvieron la intención de devolverlo a su hábitat. Ellos se autoproclaman embajadores de la naturaleza pero son todas palabras mentirosas y ficticia: acá hay un fondo de comercio cuyo principio rector es el comercio y nada más. Estamos hablando de un negocio millonario", apunta la integrante de DAM.

¿Semi-liberación?

Después de pasar tres décadas en cautiverio, y las últimas dos sin ni siquiera disfrutar de la compañía de otra orca, parece imposible pensar que Kshamenk pueda ser autosuficiente como para retornar en un día a la vida silvestre. Los proteccionistas son conscientes de ello, y no son ingenuos en su lucha: lo que piden es que tanto el acuario como las autoridades responsables se encarguen de trasladarlo a un medio donde pueda, al menos, recorrer grandes distancias para vivir sus últimos años de vida con dignidad, bien lejos de cualquier tipo de explotación maquillada en forma de show o "espectáculo".

Proteccionistas denuncian que Kshamenk está solo, atrapado, y cada vez más voces claman por una "ayuda inmediata" para liberarlo de Mundo Marino.

En Mundo Marino, sin embargo, dicen que pidieron opinión de "los principales expertos nacionales e internacionales en mamíferos marinos" y señalan que "todas las instituciones y expertos consultados manifestaron que una reinserción no sería exitosa y pondría en riesgo la vida de Kshamenk". "Cuando se rehabilita a un animal y éste no puede regresar al mar, se busca cuidarlo, aprender con él y, además, permitir que las personas lo conozcan para informarse sobre la devastación que afecta a la biodiversidad marina. Un animal que no puede ser reinsertado, puede ayudar a concientizar sobre las amenazas a las que su especie está expuesta", justifican en la empresa.

El debate pendiente

En la ONG Derechos de Animales Marinos ya anticiparon a este medio que el 2 de noviembre, a través de la legisladora del Frente de Todos Natalia Marcela Souto, se presentará el proyecto para que prohibir los espectáculos con animales marinos silvestres en cautiverio en Argentina. La propuesta llega a la Cámara Baja después de la fallida experiencia en el Senado, donde no obtuvo los consensos políticos necesarios y quedó estancada en comisiones.

El contenido del proyecto que se había presentado en el Senado, estipulaba la prohibición y sanción, de espectáculos con animales marinos silvestres, su exhibición y/o cautiverio sin fines de rehabilitación y reinserción o reintegro. Y al mismo tiempo prohibía la comercialización, importación o exportación de material genético de dichos animales en cautiverio. También, en caso de incumplimiento, contempla sanciones como la prisión por hasta ocho años, multa económica y la clausura provisoria o definitiva del establecimiento en infracción.

Luego, algunos asesores coincidieron en adecuar las penas que podrían recibir las personas responsables que promuevan este tipo de espectáculos al entender que eran “desproporcionadas” con respecto a lo que se plantea en el Código Penal. Y los montos de penalización se ataron a las Unidades Fijas (UF), cuyo valor depende de la variación del precio del litro de la nafta con mayor octanaje que actualiza cada tres meses el Automóvil Club Argentino. Además, en el texto del proyecto se incluyó una lista pormenorizada con cada una de las especies alcanzadas por la prohibición de espectáculos.

Lo cierto es que medidas similares ya se han dictado en varios países del primer mundo, donde se prohibió el cautiverio y los espectáculos con animales marinos: Francia, por ejemplo, lo hizo en 2021 y en 2019 Canadá también prohibió el cautiverio de ballenas, delfines y marsopas para espectáculos.